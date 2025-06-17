社評：再繪融合發展同心圓

第十七屆海峽論壇大會15日在廈門舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並致辭。（中評社 海涵攝） 中評社香港6月17日電（評論員 楊流昌）第十七屆海峽論壇在廈門盛大啟幕。這場彙集七千多名島內同胞的熱情盛會，恰似海峽激流中一葉不墜的方舟，在風雨中再度印證了兩岸人民血濃於水的紐帶絕非外力所能斬斷。論壇如同一座跨越歷史的橋樑，連接著兩岸的親情與希望，更映照出國家統一的不可逆轉的歷史邏輯。



從王滬寧主席對台胞“堅強後盾”的莊重承諾，到馬英九先生對“九二共識”的共同堅持；從宋濤主任強調的“交流中交心、交往中增信”實踐路徑，到福建省委書記周祖翼展示的62條融合發展新策，對話的主旋律始終清晰而堅定：兩岸人民同為中華兒女，國土不可分、民族不可散、文明不可斷。這份共同血脈和文化基因，在台灣霧峰林家先祖抗日衛國的壯舉中，在林啟民等台胞代表的親身體認里，早已化為不容置疑的歷史鐵證。任何“台獨”迷夢，都將在民族大義的歷史豐碑前碰得粉碎。



從福建展示的數據可見：台胞入閩人次激增15.5%、閩台貿易額超944億元，兩地通航增至每週252航次……這些具象的數字背後，是融合政策的含金量升級。台胞享受政務一網通辦、“願落盡落”的同等待遇；兩岸共同市場加速構建，20個台籍品牌獲評福建老字號……正是這些實實在在的民生連接，讓和平發展從理念走進生活。這份以“惠”促融的誠意，終將如春風化雨，滋養更多融合發展之花。



當兩岸青年在中國式現代化的浪潮里並肩追夢，以志氣、骨氣、底氣共同書寫民族復興史時，未來之樹的根基便不斷深植。論壇正是一場跨越代際的接力——老一輩守護共同記憶，新世代共創中華榮光。



十七載風雨無阻的跨海之約，如同一部濃縮的民族敘事。它以無可辯駁的事實宣告，交流融合的暖流必將沖散猜忌的寒冰，親情的溫度終能消融隔閡的堅冰。當兩岸同胞攜手在中華大地追夢圓夢、共享榮光，統一進程便是水到渠成的民族盛事，國家完全統一的歷史車輪，必將以不可阻擋之勢駛向光明彼岸。