明尼蘇達州議員槍擊案疑凶落網

圖：疑犯貝爾特在藏匿43小時後被逮捕。＼法新社 中評社北京6月17日電／據大公報綜合CNN、《紐約時報》報導：美國明尼蘇達州兩名民主黨議員及其配偶遭遇槍擊、造成兩死兩傷事，警方經過快兩天的大搜捕之後，疑犯於當地時間15日晚落網，被控兩項謀殺及兩項謀殺未遂指控。



疑犯萬斯.貝爾特在犯案匿藏43小時後，在明尼蘇達州格林艾爾市一個農場附近被捕。警方懷疑他曾接觸其他人，正調查是否有人協助他逃走。貝爾特將面臨聯邦刑事指控，並於當地時間16日下午在聖保羅聯邦法院首次出庭。



當地時間14日凌晨，57歲的貝爾特偽裝成警察，在首府明尼亞波里斯近郊兩處地點犯案。他先前往民主黨州參議員約翰.霍夫曼的住所行凶，霍夫曼和妻子分別中9槍和8槍。他其後轉往民主黨州眾議員霍特曼家中，槍殺霍特曼夫婦。貝爾特犯案期間戴著橡膠面具和假徽章，並在逃離現場時一度與警方駁火。霍夫曼夫婦被送院搶救，均已接受手術。



警方之後找到他的車並發現暗殺名單，約有70個人名，大部分是民主黨人，包括明尼蘇達州州長沃爾茲及墮胎權相關的倡議者，沃爾茲指事件有明確政治動機。貝爾特室友卡爾森向媒體透露，貝爾特是一名反對墮胎的基督徒，曾投票支持美國總統特朗普。沃爾茲15日在記者會上表示，暴力事件不能成為常態，不能成為美國民眾“處理政治對立的方式”。評論指出，美國近年政治暴力頻生，針對政治人物的暗殺事件不斷，美國社會內部的矛盾已進一步加劇。