黄伟纶：告别劣质㓥房不再遥不可及

圖：政府即將公布“簡朴房”規管制度的條例草案，財政司副司長黃偉綸和房屋局局長何永賢，日前到大埔一幢唐樓探訪兩個分間單位住戶。（圖片來源：大公報） 中評社北京6月17日電／據大公報報導，財政司副司長黃偉綸表示，特區政府希望多管齊下讓基層市民改善居住環境。隨著公營房屋陸續增加；打擊濫用公屋得力；簡約公屋陸續落成；“簡朴房”規管制度有望年內完成立法等，告別劣質㓥房不再是遙不可及。



黃偉綸日前與房屋局局長何永賢，聯同民建聯主席陳克勤、大埔區議員溫官球、胡綽謙等前往大埔一幢超過60年樓齡的唐樓，探訪兩個分間單位住戶，瞭解她們的起居生活情況。



他說，探訪的其中一戶梁婆婆為獨居長者，居於一個不足80呎的單位約八年，租金約3600元，剛被業主加租，正在輪候公屋單位。“她向我們表示，希望搬到較近親人的地區居住。由於唐樓沒升降機，她平日外出要行三層樓梯，加上膝蓋勞損致出行不便。我向她表示房屋局正努力興建公營房屋單位，我們亦可安排帶她實地參觀簡約公屋或過渡性房屋項目，希望讓她明白有條件改善現狀。”



另一戶林小姐來港定居約三年，居住㓥房是為了方便平日帶孩子出入那打素醫院覆診和上學。林小姐向我們表示，平日只專注照顧兒子，在港朋友不多，盼望將來有機會改善居住環境。



黃偉綸表示，上述兩個分間單位均有獨立廚廁和窗戶，但居住環境較擠迫，所以住戶均表示希望盡快“上樓”。他強調政府會多管齊下讓基層市民改善居住環境。他樂見首批入住元朗攸壆路簡約公屋項目的居民已適應新生活。“我和何局長均鼓勵有需要的市民瞭解更多有關簡約公屋項目的資訊，以行動改寫自己或家人的生活現況。”