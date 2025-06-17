李家超：改革求變是香港發展大方向

左圖：今年施政報告將有約40場線上、線下咨詢會。圖為去年咨詢會情況。右圖：行政長官李家超將會在九月發表任內第四份施政報告。他昨日發布視頻，呼籲各界踴躍提出意見。視頻截圖（圖片來源：大公網） 中評社北京6月17日電／據大公報報導，行政長官李家超將於9月發表任內第四份施政報告，昨日起展開施政報告公眾咨詢。李家超表示，改革求變是香港發展的大方向，政府正致力於推動經濟轉型和改善民生，並強調以結果為目標的施政理念，全力拼經濟、謀發展。政府將舉辦超過40場咨詢會，聽取公眾意見，並鼓勵市民通過多種渠道積極建言獻策，共同推動香港未來發展。



多位政界人士呼籲市民借此機會積極發聲。並期望特區政府在低空經濟、吸引人才等方面加快規劃，提升效率。



行政長官李家超表示，香港正處於經濟轉型的關鍵時期，應充分利用“一國兩制”優勢，背靠祖國、聯通世界，積極開拓新市場與新藍海，以深化國際交往合作，做大做深區域合作。他指出，特區政府會帶領社會各界繼續守正創新、求進求變，挖掘新的經濟增長點。並強調正努力改變政府文化，以結果為導向，加快工作步伐。他邀請市民就2025年施政報告發表意見，期待大家建言獻策，共同建設更美好的香港。



議員倡大力發展低空經濟



民建聯副主席、立法會議員葛珮帆期望政府加大力度發展低空經濟。她提到，香港擁有三所全球百強大學，已在低空經濟研究領域建立一定基礎，政府應加速制定全面的低空經濟發展策略。她建議政府增撥資源支持相關的科研工作，推出專項科研基金，並規劃中央低空空管系統和低空飛行器起降點，尤其是在北部都會區進行前瞻性規劃。



立法會議員尚海龍建議施政報告加強人才留港誘因，聚焦北都區的創科城及高教城片區，推動公司化運營土地開發，吸引商界參與，加快進度。同時，他強調鞏固高才通等計劃成果，完善政策兌付機制，便利人才創業，拓展香港經濟基礎。