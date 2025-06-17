黃金周＋盛事效應　訪港客近408萬升兩成

今年五月份受惠於內地五一黃金周假期，加上演唱會、會議展覽等的帶動下，訪港旅客初步錄得近408萬人次，較去年同期上升20%。（大公報） 中評社香港6月17日電／﻿大公報報導，近期訪港旅客人數持續增加，旅發局昨日（16日）公布，今年五月份受惠於內地五一黃金周假期，加上演唱會、會議展覽（見圖）等的帶動下，訪港旅客初步錄得近408萬人次，較去年同期上升20%。累計今年一至五月，訪港旅客錄得逾2000萬人次，按年增加12%，非內地市場旅客量增長勢頭持續。



非內地旅客量增長勢頭持續



旅發局數據顯示，內地仍是訪港旅客主要客源市場，五月份內地訪港旅客錄得312萬人次，占整體訪港旅客的77%，內地旅客人次較去年同期升19%。今年首五個月計算，內地旅客錄得約1520萬人次，按年增加一成。



非內地市場旅客量增長勢頭持續，上月份錄得近96萬人次，按年升24%。首五個月累計接近500萬人次，按年上升18%；其中，來自台灣、日本、韓國、印尼及菲律賓的旅客人次，均較去年同期上升逾25%，澳洲訪港旅客更錄得超過35%的增幅。



文化體育及旅遊局早前預告，未來繼續舉辦的一連串盛事及活動，下半年的美酒佳肴巡禮，以至更多的演唱會，相信可以吸引到更多旅客訪港，連同各種主題旅遊宣傳，推廣地道文化旅遊、跑步／山徑游、生態／海島游、研學旅遊、美食旅遊、賽馬旅遊，以及進一步強化“穆斯林友好”目的地形象等，預計全年錄得4900萬訪港旅客人次。