立法會回歸理性　公營房屋有序推出

圖：何永賢表示，香港國安法撥亂反正，令公營房屋項目能有序推出，住房問題有序改善。＼大公文匯全媒體記者曾偉興攝 中評社北京6月17日電／據大公報報導，安定的環境是保障民生的基礎，香港國安法的實施為香港由亂到治創造了必要條件。房屋局局長何永賢接受大公文匯全媒體記者訪問時對此深有感觸，認為若非當年反對派在立法會“拉布”搗亂，拖慢了房屋局的工程進度，導致當年公屋輪候人數愈排愈多，很多基層市民被迫居住在環境惡劣的㓥房。幸得香港國安法撥亂反正，立法會回歸理性，公營房屋項目也能有序推出，住房問題有序改善。



現時，房屋政策愈發細致和人性化，她透露，房屋局有計劃請有意在粵港澳大灣區內地城市養老的公屋長者簽發保證書，給予他們三個月至半年時間在內地試住，若期間決定回港養老，房屋局會立即為他們編配公屋單位。



何永賢表示，要推進公營房屋項目，第一步要有足夠的土地供應，惟過去因議會混亂，立法會的審議和撥款異常艱難，她表示，土地不能產出，沒有立法會撥款開拓土地，就沒有土地興建公營房屋，這也是過去幾年公營房屋每年落成量比較低的原因之一。公屋輪候人數愈來愈多，直到2020年9月底的最高位，一般輪候公屋申請高達15.6萬宗。



各方協作快速建成簡約公屋



香港實施香港國安法、落實愛國者治港、完善選舉制度，一系列措施讓立法會回歸理性，許多民生項目快速有序推進。截至今年3月底，一般輪候公屋申請有約11.6萬宗，較高峰期下跌約26%。



簡約公屋方面，何永賢指出，行政長官李家超於2022年10月發表的施政報告中，宣布興建簡約公屋，至今年3月底已完成了第一個元朗攸壆路簡約公屋項目，她表示，能快速推進是因為大家的協作，從立法會批准撥款，到地區人士的支持，若像以往一樣障礙重重，相信再多幾年都不可能做到三萬個簡約公屋單位。



“簡約公屋項目的初心，就是為了幫助有需要的市民。”她表示，基層市民在輪候公屋時也有住屋需要，他們只能在私人市場裡找一些低廉的住處，當社會上缺乏供應時，那些㓥房就愈來愈小，租金也愈來愈貴。



何永賢指出，現時㓥房平均租金約5000多元，簡約公屋平均租金約1300元，若以五年三萬個單位計算，已經可以幫居民節省75億元，這75億元回到居民的錢包裡，成為他們的儲蓄及日後家庭的資產。而每個簡約公屋項目也會配對一個營運機構，他們會整體服務入住的居民，譬如幫他們找工作，或幫入住的學生轉校等。此外，還有其他服務配套，除了日常所需的小商店，還設有巴士和小巴線。她希望簡約公屋不只是硬件，而是整個服務配套，幫助居民由搬遷入住到適應新生活。