內地外貿頂壓前行　5月份出口增6.3%

圖：5月份，中國貨物出口增長6.3%。圖為5月5日，山東青島港的貨輪在裝卸外貿集裝箱。＼新華社 中評社北京6月17日電／據大公報報導，國家統計局16日發布數據顯示，內地5月份國民經濟運行總體平穩、穩中有進，呈現出增長穩定、動能積聚、韌性彰顯等5大特點。5月份，社會消費品零售總額41326億元（人民幣，下同），同比增長6.4%，比上月加快1.3個百分點。



外部環境複雜嚴峻的背景下，中國經濟韌性和潛力持續顯現，外貿頂住壓力持續增長。5月份，中國貨物進出口總額同比增長2.7%，其中出口增長6.3%。＼大公報記者 朱燁北京報導



數據顯示，5月份，全國規模以上工業增加值同比增長5.8%，裝備製造業增加值同比增長9.0%，高技術製造業增加值增長8.6%，分產品看，3D打印設備、工業機器人、新能源汽車產品產量同比分別增長40.0%、35.5%、31.7%。5月份，社會消費品零售總額41326億元，同比增長6.4%，比上月加快1.3個百分點。



發展新動能續壯大 促進產業轉型



談及經濟運行特點，付凌輝表示，一是增長穩定、二是運行平穩、三是持續改善、四是動能積聚、五是韌性彰顯。



5月份，規模以上工業增加值同比增長5.8%，繼續保持較快增長。從行業來看，中國工業體系完整，在產業升級背景下裝備製造等重點行業增長較快，有效支撐了工業穩定增長。國內消費需求擴大，以及假日出行增加帶動了服務業增長加快。5月份，服務業生產指數同比增長6.2%，增速比上月加快0.2個百分點。生產供給穩定增長為滿足市場需求、助力經濟增長提供了有力支撐。



隨著創新引領作用不斷增強，高端製造、數字經濟、新能源產業等發展新動能持續壯大，有力促進了產業轉型、經濟平穩運行。比如，5月份規模以上高技術製造業增加值同比增長8.6%，數字產品製造業增加值增長9.1%，均明顯快於規模以上工業增速；新能源汽車、太陽能電池產量分別增長31.7%和27.8%，持續保持高速增長。