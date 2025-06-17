恒地租出中環商廈　股價升見三年高

恒地的中環新海濱3號用地第一期辦公室大樓獲得美資承租，刺激股價上揚。（來源：大公報） 中評社香港6月17日電／大公報報導，恒地（00012）成功獲得美資Jane Street Asia承租中環新海濱3號用地第一期辦公室大樓約七成樓面面積，市場對消息反應正面。恒地昨日股價升4.6%，收報26.9元，見約三年高位。



瑞銀表示，該消息對恒地股價表現有提振作用，提前鎖定租賃合同，這將帶動未來寫字樓租金。相比之下，同區其他寫字樓物業在短期內仍然面對更加激烈的市場競爭。瑞銀又稱，恒地中環新海濱項目第一期毛收益率、淨回報分別達到3.5%及2.5%，低於該公司在2024財年的加權融資成本約4.51%。



摩通：評級增持 目標價25元



摩通則稱，恒地今次出租中環新海濱3號用地第一期辦公室大樓，實際淨租金約為每呎110元，按項目總開發成本650億元計，初始成本毛收益率料達3.3%，考慮到香港寫字樓租賃市場存在一定挑戰性，該租金水平顯然優於市場預期，將貢獻恒地年度租金收入的約3%。摩通維持恒地“增持”評級，目標價25元，對應每股資產淨值預測有56%折讓。



大摩表示，今次Jane Street Asia的租約將可以為恒地每年提供3.67億元收入，相當於2024年租金收入的4%。



有見於新租約租金高於現時中環寫字樓租金，大摩相信對整體寫字樓前景有利，除恒地，香港置地、太古地產（01972）和新地（00016）都可得益。



中環新海濱3號項目分兩期發展，第一期預計於2026年第四季竣工，第二期則計劃於2032年完成。