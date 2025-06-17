美爆發全國騷亂的深層次原因

圖：紐約警察14日在聯邦廣場移民法庭外站崗。＼法新社 中評社北京6月17日電／據大公報報導，近一周來，美國各地發生移民騷亂事件，特朗普繞過加州政府直接派兵鎮壓抗議，加州威脅扣留聯邦稅金，紐約等地騷亂持續蔓延。僅在當地時間10日舉行示威活動的城市就包括紐約、芝加哥、舊金山、丹佛、拉斯維加斯、波士頓、西雅圖、密爾沃基、費城、華盛頓特區等。特朗普強硬的移民政策是騷亂事件的直接導火索，而由特朗普主導的《稅收與支出法案》（下稱《大而美法案》）則更深層次反映了特朗普對移民及民生保障政策的導向。



該法案直接引發特朗普與馬斯克的公開矛盾，突顯美國社會嚴重撕裂，加劇兩黨對立。對其移民及民生保障政策的深入研究後發現，美國財政支出的具體導向將深刻影響移民、醫保、社會福利等領域，與騷亂事件形成強關聯效應。



一、特朗普《大而美法案》的移民及民生保障政策改革要點



拜登時期通過《美國救援計劃法案》（ARPA）擴大了醫療補助基金和補充營養援助計劃覆蓋範圍，增加了1110萬醫療補助的受益人，並暫時將補充營養援助計劃（SNAP）的福利提高了15%。《大而美法案》廢除前任政府在民生福利方面的政治遺產，其要點包括：



1.剝奪移民部分權利。特朗普政府在其《大而美法案》中明確終止移民的福利項目，包括在奧巴馬時期移民可享受的醫療保障資格。這一舉措將終止美國境內約140萬無證移民的福利，加上21%的匯款稅，可能會使家庭陷入貧困，城市研究所估計受影響群體的貧困率將上升10%至20%。此外，法案將投入1750億美元用於限制性移民政策，包括撥款450億美元給移民與海關執法局（ICE），以擴大“成人外國人拘留容量和家庭居住中心”。資金的使用僅限於建造或運營更多的成人拘留床位和設施，以拘留移民家庭（有子女的父母）。至關重要的是，該法案推翻了弗洛雷斯定居點的保護措施，允許國土安全部在整個移民程序期間拘留有兒童的家庭單位移民直到遣返，沒有20天的限制，將使許多無證家庭遭受長期拘留。



2.設置醫療救助門檻。法案首次對美國醫療救助基金（Medicaid）設定條件，低收入者醫療補助的門檻變嚴，身體健全的成年受益人需每月工作、提供社區服務或者接受教育至少80小時以上才能保留福利。此外，法案包括多項針對社會議題的條款，將在未來十年減少近7000億美元的醫療救助基金支出。



3.削減食品援助力度。SNAP是美國最大的食物困難救助計劃，為低收入人群和家庭提供購買食品雜貨的經濟援助。其建立可以追溯至1939年，近90年的歷史，特朗普政府在其《大而美法案》中計劃在未來10年內削減2670億美元，更多人還必須證明自己正在工作、接受教育或參加培訓項目，才能獲得食品援助資格。同時要求各州承擔5%的福利支出以及承擔75%的項目運行管理成本。