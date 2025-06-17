“硬幣”和“頭發絲” 意念賽車照進現實

受試者術後一個月腦控玩賽車遊戲。本組圖片由中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心提供（圖片來源：中國青年報） 中評社北京6月17日電／據中國青年報報導，今年3月25日，複旦大學附屬華山醫院手術室裡，一根比發絲還要細的電極穿過5毫米顱骨孔洞，嵌入因高壓電擊失去四肢的男性受試者運動皮層。僅3周後，他戴著黑色特製帽子，僅憑“意念”，就讓屏幕上的賽車漂移過彎。



“現在我可以通過自己的意念控制電腦，有種心隨所動的感覺。”受試者感慨。此刻，硬幣大小的植入體正嵌在他的顱骨上，捕捉毫秒級的單神經元電信號。



截至今年6月，該系統持續運行穩定，未出現感染和電極失效情況，為大規模臨床試驗提供關鍵支撐。這是我國首例侵入式腦機接口的前瞻性臨床試驗，由中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心趙鄭拓研究員團隊及李雪研究員團隊，聯合複旦大學附屬華山醫院神經外科吳勁鬆/路俊鋒團隊，與相關企業合作開展。



這標志著我國在侵入式腦機接口技術上，成為繼美國之後，全球第二個進入臨床試驗階段的國家。



發絲1%細的電極植入大腦



一根衹有頭發絲1%那麼細的超柔性電極，正嘗試以一種前所未有的方式，融入人類大腦神經組織的微觀宇宙。



在這之前，代表侵入式腦機接口業界最高水平的，是埃隆·馬斯克創辦的Neuralink公司。而趙鄭拓團隊研製的神經電極，截面積僅為Neuralink所使用電極的五分之一到七分之一，柔性超過百倍。這種超柔性電極，讓腦細胞幾乎“意識”不到異物存在。植入體直徑26毫米、厚度不到6毫米，僅硬幣大小。



與Neuralink貫穿顱骨的設計不同，中國方案只需在運動皮層上方的顱骨處“打薄”出硬幣大的凹槽，再在凹槽上開一個5毫米穿刺孔，“不需要整體貫穿顱骨”。而項目團隊採用的神經外科微創術式，能夠有效降低手術風險，術後康複周期顯著縮短。