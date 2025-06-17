富權：賴清德“國安簡報”將是“鴻門宴”？

中評社香港6月17日電／澳門新華澳報17日發表富權文章：賴清德“國安簡報”將是“鴻門宴”？以下為文章內容。



台灣地區“總統府”發言人郭雅慧昨日正式宣布，“重要國家安全情勢專案簡報會議”將於明（十八）日上午九時在“總統府”大禮堂舉行。賴清德屆時將召集“國防”、“外交”、兩岸及“國安”相關首長，向國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌進行重要“國安”情勢專案簡報，全程三小時、採閉門方式進行，賴清德也會全程參與。會議中的四個報告案，分別為“國防部”報告“中國軍事擴張與國軍應處”、“外交部”報告“全球局勢挑戰與我國外交戰略”、陸委會報告“當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰”、“國安局”報告“中國混合戰威脅與國際因應”。郭雅慧指出，由於內容涉及高度機敏，這場“國安簡報”將採取“全程閉門進行”。



這場“國安簡報”舉行的時間點，頗為微妙。一方面，“中選會”已經決定，在六月二十日召開罷免審查會議，審查由民進黨及其側翼團體發起的對國民黨三十一席“立委”的罷免第二階段連署書的適格性，並將會宣布第三階段投票的日期；而就在“總統府”秘書長潘孟安以電通知國民黨和民眾黨主席，邀請其出席“國安簡報”會議的當天晚上，賴清德特別與“大罷免”要角曹興誠、沈伯洋“會商”，照沈伯洋的說法是，“罷團與民進黨並肩作戰，讓效益最大化。”另一方面，就在“總統府”正式宣布舉行“國安簡報”的同時，台北地檢署宣布偵辦國民黨台北市黨部“幽靈連署”案偵查終結，依《刑法》偽造文書、違反《個資法》起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文，及“地動刪瑤”罷團召集人賴苡任、國民黨台北市第四區黨部執行長陳奎勳等五人。其中黃呂錦茹、初文卿、姚富文在押，全案移審台北地方法院後，北院預計於今日召開接押庭，決定是否繼續羈押或交保。



本來，在野黨對賴清德的要求，是召開“共商國是”會議，賴清德在“五二零”一周年講話，也聲稱將會與在野黨領袖“真誠對話、共商國是”，但又“賣魚腩搭魚頭”地帶上“國安情勢簡報”，不過在野黨仍然是朝向“共商國是”，並在接獲“總統府”電話時，堅持應當是“共商國事”，指出朝野應該共同面對問題、解決問題，一起解決困難，呼籲作為執政者的賴清德，以誠意與在野黨一起集思廣益，共同面對挑戰。

