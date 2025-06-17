馬英九訪寧德下黨村　肯定脫貧工程

馬英九參訪下黨村，宋濤陪同。（中評社 方敬為攝） 中評社寧德6月17日電（記者 方敬為）馬英九率“大九學堂”學員赴大陸參訪，今天上午到寧德下黨村，見證村落脫貧成果。下黨村曾經“五無”貧村，歷經習近平總書記“三進下黨”扶貧，現成為特色景區。馬英九對大陸脫貧工程予以肯定，得知習近平訂定今年度鄉村振興目標4萬件，馬說，有壓力才會進步。參訪過程中，馬見到習近平當年工作照片，笑說，那時頭髮還很多啊！展現馬式幽默。



馬英九一行16日結束廈門訪問行程，17日轉往寧德，上午赴下黨村見證村落脫貧成果，下午預計參訪寧德時代總部。在下黨村的行程，由國台辦主任宋濤、省台辦主任林文生，國台辦新聞局長陳斌華、壽寧縣委書記周乃鬆等人陪同。馬英九依序走訪古蹟鳶峰郎橋、當年召開扶貧工作會議的小學會場、派出所、鄉政府舊址、難忘下黨主題館等。



下黨村是福建省寧德市壽寧縣下黨鄉政府所在地，位於閩浙交界處，曾是一個“無公路、無自來水、無照明電、無財政收入、無村級辦公場所”的“五無”村，被稱為“壽寧的西伯利亞”。



習近平在福建工作期間，曾於1989年7月19日、1989年7月26日、1996年8月7日“三進下黨”調研指導扶貧工作，開啟了下黨擺脫貧困的歷史進程，現已成功轉型為特色景區。



馬英九在聽取導覽的過程中，邊看邊點頭，被問到對下黨村的感覺時，他說，“饒有古意！”在走過古蹟廊橋還有小學時，頻頻與宋濤交談，似乎對整個村落環境以及振興脫貧工程感到好奇。



在參訪難忘下黨主題館時，馬英九偶然見到一幅習近平當年主持工作會議的照片，笑著對宋濤說，“那時頭髮還很多啊！”宋則回，年輕時大家頭髮都很多。兩人對話逗笑眾人。



馬英九訪團上午參訪下黨村後，下午預計赴寧德時代總部，晚間則與宋濤安排會見環節。