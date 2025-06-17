韓國總統室證實美韓首腦會談被取消

中評社香港6月17日電／韓聯社報導，韓國總統室16日證實，原定於在加拿大舉行的美韓首腦會談因美國總統特朗普提前結束行程回國而落空。



韓國家安保室室長魏聖洛當天在加拿大舉行記者會時表示，由於特朗普總統突然決定今日回國，原定於明日舉行的韓美腦會談無法成行。這或與以伊軍事衝突問題有關，美方就此情況請求韓方給予諒解。



韓總統室有關人士表示，美方提前請求諒解，因此不構成外交失禮，美方的決定也非常急促。韓方在聽聞特朗普提前回國的消息時，總統李在明正在當地出席七國集團（G7）峰會受邀國招待會，韓方在接到美方聯絡後隨即向李在明彙報。同樣定於明日舉行的美澳首腦會談也一併取消，李在明還同澳大利亞領導人就此溝通。



總統室方面稱，將儘快尋找新的機會，推進韓美首腦會談成行，雙方正通過外交渠道展開溝通。對於兩國領導人是否會借24日至25日在荷蘭海牙舉行的北約峰會之機會晤的提問，總統室方面回答，若李在明出席峰會，雙方可能舉行會談。



另對於韓美領導人再次通電話的可能性，總統室表示，目前尚無相關計劃，雙方前不久剛通過電話，且特朗普在會期中“閃電”回國，可見情況萬分緊迫。



雖然韓美首腦會談計劃落空，但韓日首腦會談日程已敲定。總統室方面介紹稱，新政府的外交基調以堅實的韓美同盟關係、前進的韓日合作關係、韓美日安全合作等為基本主軸，韓日之間雖然還存在歷史遺留問題尚待解決，但兩國還需面向未來攜手合作。明日的韓日首腦會談雖可能出現意見分歧，但韓方將力爭營造富有建設性並且良性互動的對話氛圍。