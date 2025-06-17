港股下跌80點　主板成交額逾2021億元

中評社香港6月17日電／港股今天在24000點關口上落，恒生指數下午一度跌180點，收市報23980點，跌80點，跌幅0.34%，主板成交額逾2021億元。



香港電台報導，科技指數亦偏軟，收報5291點，跌近0.15%。ATMXJ個別發展，表現較好的阿里巴巴升近2%。醫藥股明顯向下，藥明康德、中生製藥、石藥跌近4%至逾6%。



計劃發行可換股債券的周大幅急挫逾7%，是表現最差恒指成份股。博彩股上升，金沙升逾5%，是表現最好藍籌股。



