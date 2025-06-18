李家超記者會：香港世界競爭力重返三甲

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月18日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超6月17日上午在政府總部召開記者會，他介紹了《2025年世界競爭力年報》的香港排名情況。期間，他還就高官問責制、香港國安法、夏寶龍主任來港等問題作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：大家早晨。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍先生將於六月十八至二十二日來港，出席由特區政府舉辦的《香港國安法》公布實施五周年論壇，同時藉此機會對香港經濟和社會發展的最新情況進行考察調研。



我感謝夏寶龍主任一直對香港的重視和支持，我和特區政府熱烈歡迎夏寶龍主任來港出席論壇和考察調研。



《香港國安法》實施將五周年，《維護國家安全條例》生效一年多，今次夏寶龍主任來香港出席論壇和考察調研，使我感到很鼓舞，我熱切期待。我相信香港市民亦熱切期待。特區政府會全力支持和配合，確保一切順利進行。我知道大家都很想知道考察調研活動的細節，特區政府會和港澳辦保持緊密溝通，適時作出公布。



另外，我很高興瑞士洛桑國際管理髮展學院（IMD）今早剛發布了《2025年世界競爭力年報》，香港全球競爭力再上升兩位至全球第三。這是繼上年上升兩位至第五後，今年再繼續上升兩位至排名全球第三。今次是二○一九年後，香港首次重返三甲。



《世界競爭力年報》綜合客觀數據和商界意見等因素，評估全球各經濟體的競爭力。



《世界競爭力年報》顯示香港競爭力大幅提升，總得分在100分中獲99.2分，增加7.7分，增幅是首十名中最高。