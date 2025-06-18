馬英九訪寧德時代　連連稱讚“好極了”

中國國民黨前主席馬英九同中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤17日下午到訪寧德時代（中評社 海涵攝） 中評社福州6月18日電（記者 海涵）中國國民黨前主席馬英九同中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤17日下午到訪寧德時代，一行人依次參觀了寧德時代展廳以及位於湖東基地的NE工廠，瞭解大陸新能源科技創新發展成果。



馬英九6月14日起率大九學堂青年開啟第四次訪陸行程，如今已進行到第5天。在這幾天的行程中，馬英九一行先是在廈門參加了第十七屆海峽論壇並參訪廈航，後又轉赴寧德參觀了下黨村和寧德時代。17日晚，馬英九結束了寧德行程後前往福州。



在寧德時代參訪期間，馬英九認真聆聽講解人員介紹電池種類、電池應用、產業分布、未來發展等內容，並不時提出疑問，對於電池續航里程、充電時間、電車速度等表示好奇。平均1秒製造1顆電芯、充電5分鐘續航520公里……大陸在新能源領域的創新成果令馬英九及台灣青年不時讚嘆。當得知寧德時代處於世界領先地位、海外知名車企紛紛前來尋求合作，馬英九連連稱讚“好極了”。



講解人員向馬英九展示了在零下40度低溫下還可以充電的電池，馬英九微笑點頭表示認可。在介紹到電池便利性時，馬英九現場拿起一塊電池，感受重量。此外，在講解員的介紹下，馬英九還體驗了驍遙雙核電池的模擬系統，他選擇了一塊藍色電池模型插入模擬系統副能量區，顯示屏上立刻呈現出所組合的驍遙雙核電池性能及應用場景。



在介紹到寧德時代的產業布局時，講解人員特別強調“在湖南也有很多。”馬英九笑問，“你知道我是湖南人哦？”講解人員答，“是的，我也是湖南人。”馬英九追問“湖南哪裡的”，聽聞講解人員也是湖南湘潭人，他甚是喜悅。



寧德時代的電池也被許多游船所採用。講解人員同馬英九說，希望有一天日月潭的游船也能用上寧德時代的電池。馬英九聽聞大笑，開玩笑說“你們已經在訂客戶啦？那我是不是要收傭金？”



在展廳參訪結束後，馬英九收到了一份特別的禮物——一百年前孫中山先生的一封信。寧德時代首席製造官倪軍向馬英九送上這封信，並講述了與之相關的故事——1924年，孫中山致信美國“汽車大王”亨利·福特，邀請他訪華，共謀中國工業化發展，然而卻未能實現；一百年後，福特主動尋求與寧德時代合作，希望將中國人創造出來的技術授權給美國使用。馬英九認真閱讀孫中山先生的這封信，對旁邊人所言“體現了中華民族和中國人的自豪感”表示深切贊同。

