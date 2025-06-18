崔建春特派員：兩岸民眾在等待和爭取統一

30多名駐港外國領事及商會代表參與活動（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月18日電（記者 盧哲）外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員崔建春、香港特區政府政務司副司長卓永興及全國人大常委李慧琼等17日與日本、德國及白俄羅斯等多國領事及外國商會代表在香港歷史博物館參觀“天下一統——陝西秦漢文明展”專題展覽。崔建春在致辭時說，中國統一始於秦朝，至今我們仍在等待真正的統一，兩岸民眾都在等待和爭取統一，這是中國和兩岸人民一直所盼望和為之奮鬥的。他說，統一是我們思維的關鍵詞，而另一個關鍵字是團結。“團結關乎在場每一位，我們促進地區、全球的團結，這也是我們今天的主要目標。”



香港歷史博物館現正舉辦題為“天下一統——陝西秦漢文明展”專題展覽。民建聯與外交部駐香港特別行政區特派員公署17日特設專場，邀請駐港外國領事及外國商會代表參觀展覽。崔建春及卓永興、特區政府署理文化體育及旅遊局局長劉震、康樂及文化事務署署長陳詠雯等特區政府代表出席。



崔建春用英文致辭表示，本次展覽能充份反映出中華大一統源遠流長、深入人心，而且中華文明博大精深、生生不息，其本質更是開放包容、兼收並蓄。崔建春以展覽主題分享他對三個U的看法，包括：中國單一制（Unitary）起源自秦漢時代，有助認識中國政制的歷史；中國統一（Unification）始自秦朝，每個人都在等待兩岸統一，統一在中國人思想中相當重要，人民對此充滿期盼和爭取；團結（Unity）是為了所有人，期望與各方努力在區域和全球範圍內建立起團結；崔建春最後亦邀請參加者前往中國西安，更深入瞭解中國古城。



崔建春說：“直至今天，我們仍在等待真正的統一，跟台灣省的‘兩岸統一’，這是中國和兩岸人民一直所盼望和為之奮鬥的。統一是我們思維的關鍵詞。”