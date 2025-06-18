馬英九訪下黨鄉　讚脫貧是歷史性貢獻

中國國民黨前主席馬英九同中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤6月17日上午來到福建寧德下黨鄉（中評社 海涵攝） 中評社福州6月18日電（記者 海涵）中國國民黨前主席馬英九同中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤6月17日上午來到福建寧德下黨鄉，參觀大陸新農村建設成果。



馬英九、宋濤一行從寧德市區出發，走高速公路而後轉國道，一路通途，僅需兩個小時左右便可抵達下黨鄉。而在36年前，這是難以想象的。彼時，下黨鄉是遠近聞名的“五無鄉鎮”——無公路、無自來水、無電燈照明、無財政收入、無政府辦公場所。時任寧德地委書記的習近平1989年7月19日首次來到下黨，他當天6點鐘從壽寧縣城關招待所出發，經過3個小時車程到達平溪鄉上屏峰村，之後又用2個多小時步行，走了7.5公里沙土路、山路，方才抵達下黨鄉。那次在下黨鄉，習近平召開現場辦公會，集中全力解決下黨鄉的貧困問題。之後他又兩度來到這裡，始終將下黨鄉發展建設掛在心上。



如今的下黨鄉，青山綠水依然，但道路通了，水電站建起來了，旅遊、茶葉種植等特色產業也取得長足發展，村民收入大幅提升。



漫步鄉間小徑，整潔古朴的閩東建築與綠水青山交相輝映，馬英九稱讚“饒有古意”。隨行的台灣青年也紛紛拿出手機、相機，邊走邊拍。期間，一行人詳細瞭解了習近平總書記在福建工作期間“三進下黨”的故事、當地及大陸脫貧攻堅的艱辛歷程與輝煌成就，馬英九聆聽講解，多次提問，頻頻點頭表示敬意。



談及此行，馬英九表示“印象深刻”。他說，新農村建設是大陸“扶貧計劃”的開創試點，習總書記讓近億大陸人民“脫貧”，是古今中外罕見的成就，也是對中華民族的歷史性貢獻，令人深感敬佩與感動。

