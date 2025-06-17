馬英九參訪寧德時代　提到日月潭格外起勁

與馬英九同鄉的解說員。（中評社 方敬為攝） 中評社寧德6月17日電（記者 方敬為）馬英九率“大九學堂”青年訪陸，今天下午參觀寧德時代總部，瞭解大陸新能源發展技術及成果，包括車輛、飛機、船隻都有實際應用。寧德時代董事長曾毓群向馬說明，過往船隻多是柴油動力，有空氣污染問題。講解員並提及，期待未來日月潭的交通船都能裝上寧德時代的電池。馬英九開玩笑說，你們已經在訂客戶啦，那他是不是要抽傭金？



馬英九一行16日結束廈門訪問行程，17日轉往寧德，上午赴下黨村見證村落脫貧成果，下午參訪寧德時代總部大樓。由國台辦主任宋濤、寧德時代董事長曾毓群等人陪同，分別參觀總部展廳以及湖東基地廠房。



寧德時代為大陸電池及新能源技術領銜企業，其生產研發的電池運用在車輛、飛機、船隻等，該企業生產的動力電池使用量，在2024年達到全球市占率第一（37.9%），全球累積有1925萬輛車裝置寧德時代的產品，遍及66個國家及地區，满足各種工況需求。



馬英九對大陸新能源技術發展表現出濃厚興趣，不過在聽完講解後，向解說員坦承，這個領域他“一竅不通”，逗笑眾人。曾毓群特別向馬說明新能源船隻的應用，可以解決傳統柴油動力船隻的排放污染，以及氣味難聞的問題。



解說員接著舉例說，日月潭的遊艇就是很好運用的場域，期待未來日月潭的交通船都能裝上寧德時代的電池。馬英九聽聞熟悉的日月潭，眼睛一亮，並開玩笑說，你們已經在訂客戶啦，那他是不是要抽傭金？



馬英九並稱讚解說員功課做的足，在得知解說員老家湖南，當場說道“我也是湖南人！”喜遇同鄉客。