李家超：香港競爭力世界排名第三

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月18日電（記者 段曉魯）瑞士洛桑國際管理髮展學院發布《2025年世界競爭力年報》，香港排名第三。香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，香港整體評分和多個領域的評分均上升，顯示特區政府的施政方向整體正確，各項政策取得成效。



李家超表示，香港全球競爭力再上升兩位至全球第三。這是繼上年上升兩位至第五後，今年再繼續上升兩位至排名全球第三。今次是2019年後，香港首次重返三甲。《世界競爭力年報》對香港整體評分和多個領域評分都上升，顯示特區政府的施政方向整體正確，各項政策取得成效。



李家超表示，對香港政府效率獲評為世界第二感到鼓舞，這證明公務員本質和能力優秀，亦反映我改變政府文化，建立以結果為目標的政府的政策是正確，並帶來成果的。《世界競爭力年報》把香港的政府效率評為全球第二，反映在公務員的努力和管治團隊的領導下，政府能有效地做出成果，惠及市民，為市民帶來更好生活。



李家超稱，《世界競爭力年報》肯定香港世界一流的營商環境，亦反映商界領袖對香港競爭力的正面看法，以及香港的優勢，包括法治、法庭獨立審訊、簡單稅制、低稅率、市場高效透明、金融系統穩健、對標國際最高水平的便利營商環境，以及資金、資訊、貨物及人員自由流動等，獲得商界認同。

