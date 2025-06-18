李家超：國安法公佈實施社會恢復穩定安全

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月18日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，《香港國安法》的頒令實施，立竿見影，止暴制亂，以及讓我們再次可以回復為一個穩定、安全、有秩序的城市，令每個市民可以正常生活，經濟可以發展，所以這是《香港國安法》帶給香港在各方面穩定和安全的好處。



李家超表示，《香港國安法》頒令實施快將五周年，而我們將會在6月21日舉行《香港國安法》公布實施五周年論壇，亦很感謝夏寶龍主任出席論壇。在2019年香港所經歷的港版“顏色革命”、“黑暴”，香港整體被肆意破壞，市民任意被毆打侮辱，以及我們的交通隨時被堵路而阻塞，政府施政被癱瘓，要“攬炒”香港等。



李家超表示，《香港國安法》的頒令實施，立竿見影，止暴制亂，以及讓我們再次可以回復為一個穩定、安全、有秩序的城市，令每個市民可以正常生活，經濟可以發展，所以這是《香港國安法》帶給香港在各方面穩定和安全的好處。經過《香港國安法》頒令實施五周年，以及警方和其他執法部門的努力，香港的安全除了獲得保障，亦獲得公認，一些世界性的報告亦將香港列為世界第六的安全城市。



李家超稱，《香港國安法》頒令時，我們很強調這法例只是針對極少數危害國家安全的人士，經過五年的實施，我們總共拘捕了332人，涉及違反國家安全相關的法例，而每年警方拘捕人數的數字是大約30000人。五年間有330多人被捕，涉及國家安全法律案件，即平均每年衹有66人左右，這反映我們在頒令實施《香港國安法》五周年所說的，是針對極少數危害國家安全的人士，所以每年66人除以警方每年拘捕大約30000人，這個數字，大家看到所佔百分比只是零點二，在百分之零點二的拘捕數字，大家真的看到我們實施《香港國安法》的謹慎和認真，在實施過程中履行了頒布時所宣布的立場和目的，只是針對極少數危害國家安全的人。



李家超指出，特區政府會繼續按著《香港國安法》相關法例，如有任何在這方面的行為和活動出現，我們會依法打擊，絕不手軟。但我亦很高興看到，其實整體涉及國家安全的一些罪行，整體來說，趨勢是有向下的跡象。我也相信隨著我們做更多社會教育工作、宣傳和展覽，令廣大市民更加認識維護國家安全的重要性，而且自覺維護國家安全的話，我很有信心這方面的情況會繼續向好發展。

