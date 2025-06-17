G7的“1強+6”格局導致影響力下降

中評社香港6月17日電／日經新聞文章指出，七國集團（G7）無法發揮決定世界規則的作用的狀況越來越明顯。美國以外的“G6”以日本為代表，經濟地位持續下降，無法阻止美國總統特朗普對G7的輕視。迎來成立50年的G7首腦峰會面臨重大的十字路口。文章內容如下：



2025年的G7峰會6月16日至17日在加拿大西部的卡納納斯基斯進行。與一帆風順相去甚遠，目前主席國加拿大政府表示不會發表首腦宣言。



標榜美國優先的特朗普領導的美國的關稅政策正在動搖世界自由貿易。中國的經濟威壓、俄羅斯侵略烏克蘭、中東局勢等其他懸案也很多，G7未能採取適當的應對措施。



“G6+1”格局加強的背景之一是美國與G6之間的經濟實力差距越來越大。根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據計算各國在全球國內生產總值（GDP）中所佔的比率，G6的合計在2024年為18%，相比2000年的35%減少至一半。



下滑尤其明顯的是日本。從2000年的15%大幅下降到2024年的4%。“失去的30年”的低增長和少子高齡化產生負面影響，成為了G6比率下降的主要原因。



在此期間，中國明顯崛起。利用豐富的勞動力成為“世界工廠”，實現了超過二戰後日本的高速增長。中國的GDP在2024年達到世界的17%，接近G6的總和。



美國2000年為30%，到2024年降至26%，降幅較小。如果僅限於G7內部觀察比例，美國從2000年的46%大幅上升至2024年的59%。擁有微軟、谷歌和蘋果等科技巨頭的美國的增長力很強，即使在經歷新冠疫情之後的物價上漲局面中，旺盛的個人消費也支撐了經濟。



“美國一強”的G7內部差距，導致特朗普有輕視G7的一面。對於擅長雙邊關係“交易”外交的特朗普來說，G7隻不過是數個多邊機制之一。



特朗普重返G7舞台，可能會加速G7步調的混亂。



特朗普第一任期內的2018年G7峰會也圍繞如何在首腦宣言中提及自由貿易而產生了分歧。對於歷經艱難才達成的首腦宣言，特朗普在3個小時後表示“不會批准”。2019年，主席國法國的總統馬克宏僅發表了“一頁紙”的首腦宣言。



考慮到這樣的背景，擔任2025年主席國的加拿大採取了不執著于首腦宣言的姿態。將優先敲定不同主題的個別文件來彰顯成果。可以看出G7無法正面面對世界所面臨的課題這一感覺無法否認。



從各國佔全球GDP的比例來看，中國以外的新興市場國家也增強了經濟實力。



巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等新興市場國家集團“金磚國家”加上伊朗、阿拉伯聯合大公國（UAE）、印度尼西亞、沙特阿拉伯等國家組成的“金磚+”也於2024年啟動。金磚+佔世界GDP比重從2000年的11%提高到2024年的28%。



在新興市場國家，“在以美國和歐洲等已開發國家為中心的國際框架中，自己的意見得不到尊重”的不滿加強。許多國家開始建立包括G7以外的複雜的多邊關係，G7作為世界領導者的時代正在走向終結。



2008年形成了佔世界GDP的80%的二十國集團（G20）框架，但圍繞對入侵烏克蘭的俄羅斯的制裁等問題產生對立的情況很多。



國際政治學者伊恩·佈雷默領導的美國調查公司歐亞集團每年發佈世界10大風險，2025年排在首位的是“加深的G0世界的混亂”。效倣G7和G20等詞語，將全球領導者的缺席稱為G0。



日本野村綜合研究所的執行經濟學家木內登英指出，“在新興市場國家實力增強的背景下，有必要重新審視貿易和國際結算等有利於已開發國家的世界規則制定的體制”。