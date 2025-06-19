周小柯答中評：王滬寧講話表明台灣問題核心

北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯（中評社資料圖） 中評社香港6月19日電（記者 段曉魯）6月15日，第十七屆海峽論壇大會在廈門舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並致辭。對此，北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯接受中評社採訪表示，王滬寧講話釋放出兩方面重要信號，一方面，要站在中華民族偉大復興的戰略高度更加充分、更加深刻地理解把握台灣問題，另一方面，要充分把握好“兩個80周年”契機，深入推進兩岸交流合作，兩岸同胞共同銘記歷史，共同維護二戰勝利成果。



周小柯表示，王滬寧主席在致辭中強調以愛國主義為核心的偉大民族精神，指出其是中華民族在歷史長河中培育，自古以來就流淌在中華民族血脈中。以愛國主義為核心的偉大民族精神是中華民族自強不息的精神紐帶，是中國人民抗日戰爭勝利的決定性因素，是全體中國人民團結奮進、實現中華民族偉大復興的強大精神動力。“台獨”分裂是對國家和民族的背叛，弘揚以愛國主義為核心的偉大民族精神，必然要守護好中華民族共同家園，堅定不移推進祖國統一大業。



周小柯表示，王滬寧講話釋放出兩方面重要信號。一方面，要站在中華民族偉大復興的戰略高度更加充分、更加深刻地理解把握台灣問題。講話通篇多次提到民族復興，還提到偉大民族精神、中華民族血脈、中華兒女的民族記憶、中華民族共同家園、中華民族整體利益、中華民族歷史新輝煌等表述，這些充分表明，台灣問題事關民族命運，與中華民族偉大復興息息相關。另一方面，要充分把握好“兩個80周年”契機，深入推進兩岸交流合作，兩岸同胞共同銘記歷史，共同維護二戰勝利成果。



周小柯稱，本屆海峽論壇的順利舉辦，特別是7000餘名台灣各界人士衝破民進黨當局百般阻撓跨海而來，從行動上堅決抵制民進黨當局的倒行逆施，充分彰顯出，“擴大民間交流 深化融合發展”是兩岸同胞的共同心聲，未來兩岸民間交流的道路會越來越寬，融合發展會進一步走深走實，民進黨當局無法阻擋兩岸交流合作大勢，無法阻擋祖國必然統一的歷史大勢。