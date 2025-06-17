馬讚習脫貧成就罕見　鼓勵兩岸青年雙向發展

（中評社 方敬為攝） 中評社寧德6月17日電（記者 方敬為）馬英九率大九學堂青年赴大陸參訪，今晚與國台辦主任宋濤會見。宋濤特別歡迎台灣青年到大陸參訪，強調兩岸人民應該要多走親，“走親走親越走越走親”。馬英九則讚賞習近平總書記讓近億大陸人民“脫貧”，是古今中外罕見的成就，他也當面向與會的兩岸青年鼓勵多往來，樂見雙向發展。



馬英九一行16日結束廈門訪問行程，17日轉往寧德，上午赴下黨村見證村落脫貧成果，下午參訪寧德時代總部大樓，晚間由舉辦會見環節，與會者包括馬英九與宋濤，以及大九學堂學員、大陸青年。



馬英九致詞表示，這是他第四次訪問中國大陸。感謝宋主任邀請，讓台灣大學生有機會來認識大陸，請代他向習總書記轉達誠摯的謝意。



馬英九說，他每次訪問大陸，都能感受到大陸民眾的熱情。這次行程從福建到甘肅，橫跨中國大陸，將近2300公里。福建對台灣人來說，毫不陌生。他也看到，福建在吸引台灣青年的政策上，做了不少努力。這幾天在福建，更體會到大陸在推動兩岸交流上的用心。宋主任也曾在福建工作過，為我們台商和台胞做了很多事，他個人要藉此機會表達由衷的感謝。



馬英九表示，他今天參訪了福建新農村建設與寧德時代，都讓人印象深刻。寧德時代占全球電動汽車電池市場三分之一，顯見大陸在新能源技術的先進地位。而新農村建設是大陸“扶貧計劃”的開創試點，習總書記讓近億大陸人民“脫貧”，是古今中外罕見的成就，也是對中華民族的歷史性貢獻，令人深感敬佩與感動。



馬英九指出，他特別關心兩岸青年的交流與發展，因為當前青年面對的是一個快速變化的世界，科技進步、全球化競爭、新興產業崛起，讓這一代人必須具備開放的思維與高度競爭力。他樂見越來越多台灣年輕人選擇來大陸求學、實習、甚至創業，同樣地，也希望大陸青年能有更多機會瞭解台灣，看看台灣在科技發展與社會融合所展現的活力。

