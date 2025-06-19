李風答中評：王滬寧講話喚醒兩岸民族記憶

香港亞太戰略安全研究所所長李風（中評社資料圖） 中評社香港6月19日電（記者 段曉魯）6月15日，第十七屆海峽論壇大會在廈門舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並致辭。對此，香港亞太戰略安全研究所所長李風接受中評社記者採訪表示，民進黨當局現在是想盡辦法去中國化，想抹去兩岸同胞共同抗日這段記憶，這種想法用心狠毒，同時也遭到台灣民眾的強烈反對，這反映了兩岸之間這種共同的歷史不容抹殺，紀念台灣光復80週年是十分有意義的，這將喚醒台灣同胞的民族記憶。



李風表示，海峽論壇今年已舉辦第十七屆，王滬寧出席發表重要講話，並強調兩岸交流、增進台灣同胞對中華民族共同體的認知。海峽論壇是兩岸交流溝通的重要平台，這個平台對兩岸增進瞭解起到十分重要的作用。



李風表示，海峽論壇是在兩岸關係緊張的狀態下舉辦的，民進黨當局使用了各種手段阻撓台灣同胞參加海峽論壇，並且想切斷兩岸溝通交流的各種管道，但論壇還是吸引了7000多名台灣同胞參加，這說明兩岸民間交流是切不斷的，阻攔不了的。另外，馬英九先生這次也來參加此次論壇，他第一次到福建，福建與台灣一水之隔，這對閩台的交流來往增加了機會，同時也會激起台灣同胞來大陸發展的願望。



關於王滬寧主席在致辭中特別提及今年是中國人民抗日戰爭與世界反法西斯戰爭勝利80周年，李風稱，民進黨當局現在是想盡辦法去中國化，想抹去兩岸同胞共同抗日這段記憶，紀念台灣光復80週年是十分有意義的，這將喚醒台灣同胞的民族記憶。特別是現在民進黨當局扭曲歷史的狀態下，增強中華民族共同體的意識是十分有必要的。



李風指出，王滬寧主席此次再度重申一中原則及九二共識，而這兩點是大陸方面絕不動搖的，大陸在反“台獨”方面辦法越來越多，手段越來越強，“台獨”勢力千萬不要錯誤的估計形勢，台灣不能分裂，兩岸必然統一。台灣問題大陸方面掌握住主導權、主動權，任何“台獨”勢力在必將失敗，被歷史所拋棄。



李風談到，大陸方面對台灣同胞是充滿關愛的，給予了各種政策措施促進兩岸融合發展，希望台灣同胞參與到兩岸融合的進程中來，同時也希望兩岸同胞能推動最終的和平統一，實現中華民族偉大復興，共享中華民族榮光，不要錯失機會，這是兩岸共同的願望與期待。事實上，已經有很多台灣同胞對民進黨當局有很清楚的認識，這是一個好的趨勢，也說明了台灣同胞對是非看得很清楚。