仇長根：王滬寧講話體現對台胞真誠善意

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根（受訪者供圖） 中評社香港6月18日電（記者 盧哲）第十七屆海峽論壇大會15日在廈門舉行，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並致辭。華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根接受中評社記者專訪時表示，王滬寧講話突出強調八方面表述。其中就“兩岸同胞一家親”而言，王滬寧講話釋放三個重要信號：一是強調“兩岸同胞都是一家人”；二是強調祖國大陸是台灣同胞的家；三是鄭重承諾兩岸同胞可以“共享民族復興偉大榮光”。這三個重要信號充分體現了祖國大陸對廣大台灣同胞的“真心實意和真誠善意”，表明大陸始終堅信“台獨”分裂勢力無法割斷兩岸“血脈親情”，也始終堅信祖國統一的歷史大勢任何人、任何外部勢力都不可阻擋。



仇長根表示，王滬寧出席論壇致辭的大背景是，當下台海形勢複雜嚴峻，賴清德及民進黨當局變本加厲挑釁，煽動“抗中保台”“倚外謀獨”，兩岸關係持續惡化。在這樣的背景下，王滬寧講話突出強調“兩岸同胞一家親”，“兩岸同屬一個中國”，堅持“一個中國原則和‘九二共識’”，堅決反對“台獨”分裂和外部干涉，鑄牢“中華民族共同體意識”，“致力於深化兩岸融合發展”，“堅定不移推進祖國統一大業”，“兩岸同胞可以“共享民族復興偉大榮光”。毫無疑問，這八方面表述是“海峽論壇”鮮明的主題，是大陸對台海形勢判斷後作出的重要戰略決策，也是中共二十大對台“總體方略”的核心內容。



仇長根解析，就“兩岸同胞一家親”這七個字而言，王滬寧講話釋放三個重要信號：一是，強調“兩岸同胞都是一家人”，表明大陸視廣大台灣民眾為“骨肉同胞”，血濃於水，這一定位始終未變，而島內“台獨”分子只是極少數。二是，強調祖國大陸是台灣同胞的家，希望廣大台灣同胞把大陸當作自已的家，大陸熱忱歡迎台灣同胞常來大陸走親，歡迎台商、台青來大陸經商、求學、發展自已的事業。三是，鄭重承諾兩岸同胞可以“共享民族復興偉大榮光”，因為“兩岸同屬一個國家”，都是中國人，是“中華民族共同體”。這三個重要信號充分體現了祖國大陸對廣大台灣同胞的“真心實意和真誠善意”，表明大陸始終堅信“台獨”分裂勢力無法割斷兩岸“血脈親情”，也始終堅信祖國統一的歷史大勢任何人、任何外部勢力都不可阻擋。



王滬寧在致辭中提到，“今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。台灣光復，是中華兒女的民族記憶和共同榮光，歷史必須銘記，勝利成果必須維護。”仇長根認為，深化台灣同胞對中華民族的認同，需要從歷史、文化、情感、利益等多維度入手：一是，以歷史文化為紐帶，築牢共同認知基礎。歷史是中華民族共同記憶的“根基”。台灣自古就是中國領土的歷史證據，兩岸先民共同開發台灣的歷程，這些都可以讓台灣同胞瞭解兩岸“同根同源”的歷史事實，認識中華文化是兩岸共同的“精神家園”。



二是，以情感共鳴為橋梁，增進同胞心靈契合。兩岸民間交流是拉近心理距離的關鍵，當台灣同胞在大陸感受到“家人”般的溫暖，聚焦共同情感記憶，自然會增強對中華民族大家庭的認同。“兩岸同胞都是中華民族的子孫”，共同的民族情感遠超“台獨”分裂思想。