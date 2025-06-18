包承柯語中評：兩岸走向統一大勢將更加強勁

上海東亞研究所研究員包承柯（中評社資料圖） 中評社香港6月18日電（記者 盧哲）第十七屆海峽論壇大會15日在廈門舉行，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並致辭。對此，上海東亞研究所研究員包承柯17日接受中評社專訪時表示，王滬寧的講話所表達的最重要信息是，兩岸同胞希望常來常往、走近走親的共同信念沒有變；兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實沒有變；兩岸同胞共享民族復興偉大榮光的堅定信心沒有變。正是在這樣的堅實基礎上，兩岸走向統一的大勢將會更加強勁。



包承柯表示，此次王滬寧主席在第十七屆海峽論壇發表講話時，再次強調了“兩岸一家親”的思想理念，還強調了大陸是台灣同胞的堅強後盾。這反映了兩岸同胞同是一家人，都是血脈相連的親人。正是“兩岸一家親”的理念和思想融匯在兩岸同胞的內心深處，使得兩岸民眾都堅信衹有兩岸同胞攜手相聯，相互幫助就會產生巨大的合力，就會給兩岸的統一帶來巨大的人文動力，這是當前兩岸關係發展的主流，是推進國家統一和強大復興的真正動力之所在。



包承柯說，當前兩岸關係面臨著許多挑戰，反對“台獨”分裂的鬥爭依然是兩岸同胞所要共同面對的問題。反對“台獨”分裂的鬥爭是多方面的和系統性的鬥爭，推進祖國大陸的發展，推動國家的繁榮富強是打擊“台獨”分裂鬥爭，促進國家統一的最重要基礎。有了大陸的社會迅速發展，大陸在經濟科技和軍事領域中獲得巨大成績就成為遏制和震懾“台獨”分裂分子最有力的保障。不難看到大陸不僅是台灣同胞的堅強後盾，也是最後解決台灣問題的中堅力量。



包承柯表示，從當前的形勢看，王滬寧在大會上的講話所表達的最重要的信息就是，兩岸同胞希望常來常往、走近走親的共同信念沒有變；兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實沒有變；兩岸同胞共享民族復興偉大榮光的堅定信心沒有變。正是在這樣的堅實基礎上，兩岸走向統一的大勢將會更加強勁。



包承柯說，王滬寧在講話中特意提到了今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。正是在這樣的日子裡，通過紀念活動可以更加清晰表明，台灣是中國領土不可分割的一部分，是中國的一個省。這是不可改變的歷史史實。130年前，由於清政府的腐敗沒能抵禦日本帝國主義的侵略，導致台灣被割讓為日本的殖民地。但正是中國人民包括台灣人民的浴血奮戰，終於在1945年打敗了日本侵略者，根據中美英三國在1943年達成的共識，依據《開羅宣言》的精神把台灣交還給中國。這是第二次世界大戰勝利的成果，也構建起戰後亞太地區國際秩序的基本架構。台灣回歸中國是中國人民戰勝法西斯日本所獲得勝利成果的關鍵所在，是構成戰後亞太地區國際秩序的核心要素。如果要抽掉這一因素，戰後國際秩序或戰後的勝利成果就無從談起。