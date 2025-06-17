習近平在第二屆中國－中亞峰會上的主旨發言

中評社北京6月17日電／國家主席習近平17日在第二屆中國－中亞峰會上發表弘揚“中國－中亞精神” 推動地區合作高質量發展——的主旨發言。



尊敬的托卡耶夫總統，



各位同事，朋友們：



很高興來到美麗的阿斯塔納，和大家共同出席第二屆中國－中亞峰會。感謝托卡耶夫總統和哈薩克斯坦政府的熱情周到安排。



兩年前，我們相聚中國西安，共同擘畫了中國中亞合作的“西安願景”。我們一起栽下的6棵石榴樹，已經花滿枝頭，象徵著六國合作欣欣向榮。



兩年來，中國同中亞國家共建“一帶一路”走深走實，貿易額增長35%，產業投資、綠色礦產、科技創新等合作積極推進。中方提供的一攬子金融支持項目正在全面落實。越來越多新能源汽車、光伏等中國產品走進中亞，蜂蜜、水果、小麥、禽肉等中亞農產品豐富了中國老百姓的餐桌。



兩年來，中吉烏鐵路項目正式啟動，中哈第三條鐵路規劃穩步推進，中塔公路二期修復進展順利，中土能源合作穩步開展。越來越多中國城市開通中亞班列，跨裡海國際運輸走廊提質擴容，綠色產業、數字經濟、人工智能、航空航天成為雙方合作新的增長點，跨境電商、在線教育等新模式新業態惠及中國和中亞國家廣大人民。



兩年來，中國和中亞國家互設文化中心、開設中國高校分校和魯班工坊等取得進展，中哈、中烏實現互免簽證，去年僅中哈人員往來就超過120萬人次。中亞國家旅遊年、文化年、藝術節在中國廣受歡迎，《山海情》、《我的阿勒泰》等中國影視作品走紅中亞，中國－中亞人文旅遊班列成功開行。今天，我們將見證中國同中亞友城突破100對。



兩年來，中國－中亞機制建立起13個部級合作平台，秘書處全面運行，四梁八柱基本成型。



我欣喜地看到，從千年古都西安到草原明珠阿斯塔納，從黃海之濱到裡海之畔，從天山南北到帕米爾高原，首屆中國－中亞峰會共識全面落地，合作之路越走越寬廣，友誼之花越開越燦爛。



同事們、朋友們！



我們的合作根植於兩千多年的友好往來，鞏固於建交30多年的團結互信，發展於新時代以來的開放共贏。在長期實踐中，我們探索形成了“互尊、互信、互利、互助，以高質量發展推進共同現代化”的“中國－中亞精神”。



——堅持相互尊重、平等相待，國家不分大小一視同仁，有事大家商量著辦，協商一致作決策。

——堅持深化互信、同聲相應，堅定支持彼此維護國家獨立、主權、領土完整和民族尊嚴，不做任何損害彼此核心利益的事。

——堅持互利共贏、共同發展，互為優先夥伴，互予發展機遇，兼顧各方利益，實現多贏共生。

——堅持守望相助、同舟共濟，支持彼此走符合國情的發展道路，辦好自己的事情，合力應對各類風險挑戰，共同維護地區安全穩定。



“中國－中亞精神”為世代友好合作提供了重要遵循，我們要始終秉持，不斷發揚光大。



同事們、朋友們！



當前，百年變局加速演進，世界進入新的動蕩變革期。唯有不移公平正義之心、不墜互利共贏之志，才能維護世界和平、實現共同發展。關稅戰、貿易戰沒有贏家，單邊主義、保護主義、霸權主義注定傷人害己。



我一貫主張，歷史不能倒退，應當向前；世界不能分裂，應當團結；人類不能回到叢林法則，應當構建人類命運共同體。



3年前，我們共同宣布構建中國－中亞命運共同體，為六國凝聚共識、克服挑戰、共謀發展指明了目標和方向。我們要以“中國－中亞精神”為引領，以更加進取的姿態和更加務實的舉措加強合作，推動共建“一帶一路”高質量發展，朝著命運共同體目標砥礪前行。



一要堅守彼此信賴、相互支持的團結初心。中方始終視中亞為周邊外交優先方向，堅持睦鄰安鄰富鄰、親誠惠容理念方針，同中亞國家平等相交、真誠相待，永遠親望親好、鄰望鄰好。



今天，我們將共同簽署永久睦鄰友好合作條約，以法律形式將世代友好的原則固定下來。這是六國關係史上新的里程碑，也是中國周邊外交的創舉，功在當代、利在千秋。



二要優化務實高效、深度融合的合作布局。我們商定2025至2026年為“中國中亞合作高質量發展年”。要聚焦貿易暢通、產業投資、互聯互通、綠色礦產、農業現代化、人員往來等，實施更多具體項目，力爭盡快實現早期收穫。



中方願同中亞國家共享發展經驗和最新技術成果，促進數字基礎設施聯通，加強人工智能合作，培育新質生產力。



為促進相關合作，中方決定在中國中亞合作框架內建立減貧、教育交流、荒漠化防治三大合作中心和貿易暢通合作平台。中方願在今年向中亞國家提供15億元人民幣無償援助，用於實施各國關注的民生和發展項目；願在未來兩年向中亞國家提供3000個培訓名額。



三要打造和平安寧、休戚與共的安全格局。我們要加強地區安全治理，持續深化執法安全合作，攜手防範和抵禦極端思想，堅決打擊“三股勢力”，共同維護地區和平穩定。



中方支持中亞國家為實現國防和執法安全現代化所作努力，願為各國打擊恐怖主義和跨國有組織犯罪、維護網絡和生物安全，提供力所能及的幫助，實施更多平安城市項目和聯演聯訓合作。

阿富汗是我們的近鄰。我們要加強協作，幫助阿富汗提升自主發展能力，早日實現和平穩定和重建發展。

四要拉緊同心同德、相知相親的人文紐帶。中方將加強同中亞國家立法機構、政黨、婦女、青年、媒體、智庫等合作，深入開展治國理政經驗交流，分享綠色發展、減貧、反腐敗等經驗。

中方願在中亞開設更多文化中心、高校分校、魯班工坊，在中國高校增設中亞語言專業，繼續實施好“中國－中亞技術技能提升計劃”，為中亞各國培養更多高素質人才。



中方支持深化中國中亞地方合作，以友城交往為橋梁，以人文交流為抓手，共同打造從中央到地方、從官方到民間、從毗鄰地區到更廣區域的“心聯通”格局。



希望今天通過的人員往來便利化舉措盡快落地見效，使六國民眾出行更加便捷高效，像走親戚一樣常來常往、越走越親。



五要維護公正合理、平等有序的國際秩序。中方支持中亞國家在國際事務中發揮更大作用，願同各方攜手捍衛國際公平正義，反對霸權主義和強權政治，積極推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年和聯合國成立80周年。在艱苦卓絕的戰爭年代，中國同中亞地區人民相互支持、同甘共苦，共同為人類正義事業作出了重要貢獻。我們要弘揚正確歷史觀，捍衛二戰勝利成果，維護以聯合國為核心的國際體系，為世界和平和發展注入更多穩定性確定性。



同事們、朋友們！



當前，中國正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。無論國際形勢如何變化，中國始終堅持對外開放不動搖，願同中亞國家開展更高質量合作，深化利益融合，實現共同發展。



同事們、朋友們！



中國先賢講：“兼相愛，交相利。”中亞也有句諺語：“和睦與團結就是幸福與財富。”中方願同各方一道努力，弘揚“中國－中亞精神”，錨定命運共同體目標，推動中國中亞合作不斷取得新的成就！



謝謝大家。