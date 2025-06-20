王海良語中評：王滬寧講話釋放四個信號

上海東亞研究所所長王海良（中評社圖片） 中評社香港6月20日電（記者 盧哲）第十七屆海峽論壇大會15日在廈門舉行，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並致辭。對此，上海東亞研究所所長王海良接受中評社記者專訪時表示，王滬寧主席的講話釋放了四個信號：一是中華民族是一個大家庭和共同體，海峽兩岸前途命運休戚與共；二是兩岸中國人要弘揚愛國主義精神，愛我中華，愛我中國；三是大陸會一如既往關愛與造福台灣同胞；四是對台灣青年高度肯定並寄予厚望。



王海良表示，王滬寧主席這次致辭中，令人印象深刻的主要有四個表述：一是“民族興，國家強，兩岸同胞會更好。”這句話揭示了一個道理，也發出了一個預言：中華民族的繁榮興旺和中國的強大強盛，定會給海峽兩岸的中國人帶來更大福祉、更好前景和更多榮光，因為兩岸同屬中華民族，是同一個國家。



二是“中華民族在歷史長河中培育了以愛國主義為核心的偉大民族精神，愛國主義自古以來就流淌在中華民族血脈之中。”這一表述強調了我們偉大民族精神的核心是愛國主義，它是深入骨髓的，是在血脈中流淌的，因而是每個炎黃子孫與生俱來和不可褫奪的情愫。



三是“我們堅定順應兩岸同胞對美好生活的向往，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，致力於深化兩岸融合發展，讓台灣同胞有更多獲得感、幸福感、歸屬感。”這一表述充分展現了大陸方面對台灣同胞的重視、體貼與關愛，由衷希望台灣同胞從兩岸融合發展中收穫利益，感到美滿，增進認同。



四是“兩岸青年要增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，共同續寫中華民族歷史新輝煌。”這一表述是對兩岸青年的高度期望，希望作為中國人的他們，在成長和發展進程中，逐步增強志氣、骨氣、底氣，並以此共鑄中華民族歷史的新輝煌。這很像當年毛澤東主席對青年們說的“你們青年人朝氣蓬勃，就像早上八九點鐘的太陽，希望寄托在你們身上。”