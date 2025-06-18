中評專論：常來常往　越走越親

館長陳之漢返台時許多粉絲前來熱情迎接。（中評社資料照） 中評社香港6月18日電（評論員 楊流昌）當台灣網紅“館長”陳之漢走出桃園機場入境大廳，台灣民眾黨支持者們“館長”加油，你不孤單”的呼聲震徹長夜。這一刻，一位以個人腳步穿透隔閡的普通人，其所獲的民間鼓舞，正是對那句樸素箴言——“常來常往、越走越親”最有力的注解。



“館長”此行的根本價值，非囿於其自謙的“和平大使”身份，而是他的鏡頭成為島內民眾的“萬里眼”。他以第一視角直擊魔都繁華，以親身體驗駁斥“落後中國”的僵化敘事。當民進黨當局在資訊繭房中編織“大陸威脅論”，普通台胞卻可循著網絡直播信號“看見”——一個由現代都市與真誠面孔拼成的真實版圖。這正是資訊壁壘被民間力量撬動的勝利號角：唯有親自踏足，方能掙脫輿論的迷霧圍城。



“館長”呼喚“兩岸要和平，要交流，不要戰爭”之聲，亦非孤音。其勇敢穿透藍綠白政治藩籬，代表著一片渴望安寧的民意潮流。兩岸未來本不該是政客的棋局，更非媒體渲染的零和博弈。從“館長”團隊被“黨外大聯盟”爭相邀請的姿態，便知民間交流的土壤何等寬廣深厚。民共兩種呼聲看似對立，卻共同印證“要交流不要戰爭”已是多數台灣民眾的深層共識。



“館長”個人之力雖微，其象徵意義卻直指人心——“走起來”方為化隔為親的不二法門。若更多島內青年敢於踏出一步，更多大陸民眾願以微笑相迎，當民間交流的涓涓細流彙聚成河，那些為對立煽風點火的喧囂，終將沉沒於歷史的泥沼。



“常來常往、越走越親”。當每個台灣寶民眾都可以輕鬆跨過淺淺海峽，用雙腳丈量祖輩曾經的家園，用雙眼看到對岸真實的燈火，彼此的心靈自會在消除隔閡後愈發貼近。兩岸中國人血脈里的牽掛綿延不絕，交流每深一分，便如同為兩岸之間架起新橋，終將與骨肉親情的呼喚匯流成和平之洋。