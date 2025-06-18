快評：中華大一統深入人心　共擔歷史大任

中評社快評／“天下一統－－陝西秦漢文明展”近日在香港歷史博物館展出，外交部駐港特派員崔建春17日與多名外國駐港領團及商界代表到場參觀時表示，中國的統一始於秦朝，統一是中國人思維方式中的其中一個關鍵字，目前兩岸民眾仍在等待並為真正的統一而奮鬥。



崔建春又說，中華大一統源遠流長、深入人心；中華文明博大精深、生生不息，本質是開放包容、兼收並蓄。



大一統的觀念源自先秦時期。大一統就地域統一作為理念，通常是指國家政治上的整齊劃一，經濟制度和思想文化上的高度集中。“六合同風，九州共貫”，是中國古人推崇的一種政令統一的大一統狀態。國學大師錢穆在其《中國文化精神》一書中指出，“中國未失掉的東西：一是文化的生命，二是大一統之中央政府，這是我們不該變的大傳統。”



中共中央台辦、國台辦主任宋濤17日晚在寧德會見中國國民黨前主席馬英九一行時，提到統一。宋濤表示，兩岸同胞都是中國人、一家人，要共擔歷史大任，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，共同維護台海和平穩定、推動祖國統一進程。



馬英九15日在廈門和中共政治局常委、全國政協主席王滬寧會見時表示，中國5千年歷史合久必分，分久必合，追求兩岸“和”與“合”是主流民意，期待兩岸“交流協商取代對抗衝突”，避免戰禍，振興中華。



合久必分，分久必合。追求兩岸“和”與“合”，是大一統的觀念。中華大一統源遠流長、深入人心。實現國家完全統一，兩岸同胞共擔歷史大任。