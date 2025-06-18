特朗普召集國安團隊討論以伊衝突

中評社北京6月18日電／據新華社報導，美國總統特朗普17日下午在白宮召集國家安全團隊開會，討論以色列與伊朗正在持續的軍事衝突。多家美國媒體報導，特朗普正考慮一系列選項，包括加入以色列對伊朗的空襲。



報導說，特朗普在白宮戰情室與國安團隊成員商議對策，會議持續一個多小時。白宮會後暫時沒有發布更多會議內容。



據報導，特朗普當天早些時候在總統專機“空軍一號”上對媒體表示，“我沒有太多心情與伊朗談判”，並稱他針對伊朗的目標是“結束，真正的結束，而不是停火”。他當天還在社交媒體上數度發文，稱“我們的耐心已經耗盡”，要求伊朗“無條件投降”。



美國有線電視新聞網17日援引兩名知情人士的話報導，特朗普正越來越有意動用美國軍事資產空襲伊朗核設施。不過，如果伊朗作出重大讓步，特朗普仍對外交解決持開放態度。



由於以色列與伊朗衝突持續，特朗普16日提前一天離開正在加拿大舉行的七國集團峰會。峰會期間，特朗普在面對記者提問時迴避了美軍會否介入以色列和伊朗衝突的問題。他說：“我不想談這個。”



自13日凌晨以來，以色列對伊朗多地發動大規模空襲，轟炸伊朗核設施和軍事目標，造成大量人員傷亡。作為報復，伊朗向以色列境內不同目標發動多輪導彈和無人機襲擊。