美國AI企業進入軍工市場

美軍近期加強與科企合作，開發AI工具。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月18日電／據大公網報導，美國人工智能（AI）企業加速進軍國防領域，科企OpenAI於16日與五角大樓簽訂價值2億美元（約15.6億港元）的防務合同，將為美軍提供AI工具以協助軍人獲得醫療保障、抵禦網絡攻擊等。有分析指出，這份合同雖然金額不算高，但表明OpenAI與美國政府的合作進一步加深，尤其是在安全領域。與此同時，甲骨文公司也有新動作，將推出一個旨在協助中小企業向五角大樓推銷AI等技術的計劃。



OpenAI在官方博客宣布與五角大樓簽訂2億美元的防務合同，預計將於2026年7月完成。OpenAI表示，將為美國政府機構提供定制化的AI模型、技術支持和產品路線圖信息，聚焦改善軍人醫療保障、簡化項目採購數據分析和防禦網絡攻擊等領域。為系統化推進與美國政府的合作，OpenAI專門成立了一個名為“OpenAI for Government”的新部門，五角大樓的合同標誌著該部門正式啟動。



美媒17日透露，甲骨文公司也尋求加強與五角大樓的合作。該公司將推出一項名為“甲骨文防務生態系統”的計劃，協助中小型科企向五角大樓推銷包括AI在內的技術。參與該計劃的科企可以使用甲骨文的辦公空間、分享甲骨文在應對五角大樓採購流程方面的專業知識，還能在購買國防科企Palantir的雲服務和AI平台服務時獲得折扣。



傳OpenAI與微軟關係瀕破裂



美國AI巨頭正在爭奪國防市場。來自OpenAI、Palantir和Meta的4名高管近日以預備役身份加入美軍新成立的“201分隊”，負責為五角大樓提供AI專業知識。Palantir正在向美軍交付配備AI系統的智能軍車，可從包括衛星在內的第三方傳感器收集數據，協助士兵瞭解戰場環境及打擊目標。



2024年12月，OpenAI宣布與國防科技初創公司Anduril合作，將前者的技術整合到後者為美軍提供的反無人機系統中。Anduril的系統可以探測和跟蹤無人機，一旦識別出具有威脅性的無人機，美軍便可以使用電子干擾等手段將其擊落。該公司稱，OpenAI的技術將幫助軍事和情報人員在高壓情況下做出更快、更準確的決策。