以色列伊朗衝突升級　中方迅速組織撤僑

左圖：伊朗紅新月會成員17日在以色列空襲地點進行搜救。右圖：以色列16日空襲德黑蘭的伊朗國家電視台大樓。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月18日電／據大公網報導，以色列和伊朗軍事衝突持續升級。中國外交部17日表示，正全力做好在伊朗和以色列的中國公民安全保護工作，迅速組織撤離中國公民。中國駐以色列大使館和駐伊朗大使館當天發布公告，提醒在兩國的中國公民在確保自身安全的前提下，盡快通過陸路邊境口岸轉道回國或離境。美國駐以色列大使館16日稱，使館目前無法組織或協助美國公民撤離以色列。



以伊衝突進入第五天，規模及烈度不斷上升，伊朗伊斯蘭革命衛隊空天部隊17日對以色列發動新一輪導彈和無人機襲擊。伊朗首都德黑蘭同日也爆炸聲不斷。當地時間16日，美國總統特朗普在社媒發文，“所有人都應立即撤離德黑蘭！”但他沒有作進一步解釋。



自13日凌晨以來，以色列對伊朗多地發動大規模空襲，轟炸伊朗核設施和軍事目標，造成大量人員傷亡。作為報復，伊朗向以色列境內不同目標發動多輪導彈和無人機襲擊。



部分中國公民已安全撤離



面對以伊愈發嚴峻的安全形勢，中國外交部發言人郭嘉昆17日表示，外交部及有關使領館正會同相關部門，全力做好在伊朗和以色列的中國公民安全保護工作，迅速組織撤離中國公民。請在伊朗、以色列的中國公民聯繫使領館，也可撥打12308領事保護熱線。目前已有部分中國公民安全撤離至周邊國家。



中國駐以色列大使館及駐伊朗大使館當天也分別發布公告。中國駐以色列大使館指出，目前以色列領空仍處於關閉狀態，以色列與約旦、埃及邊境口岸保持開放，提醒在以中國公民在確保自身安全的前提下盡快通過陸路邊境口岸離境。



中國駐伊朗大使館表示，目前伊朗領空仍處於關閉狀態，伊各陸路口岸也有於近期關閉風險。使館已協調伊方提供出境便利，建議在伊中國公民優先選擇以下口岸離境：拉齊口岸（伊朗─土耳其邊境口岸）、諾杜茲口岸（伊朗─亞美尼亞邊境口岸）、阿斯塔拉口岸（伊朗─阿塞拜疆邊境口岸）、巴吉蘭口岸（伊朗─土庫曼斯坦口岸）。如遇緊急情況，請及時報警並與使領館取得聯繫。



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