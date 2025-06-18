中國創新藥正迎來DeepSeek時刻

中國的生物醫藥技術發展迅速。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月18日電／據大公網報導，美國貿易戰擾亂全球經濟，中國生物醫藥是少數能逆風前行的行業。5月下旬，美國輝瑞公告以最高逾60億美元，取得中國三生製藥一款抗癌藥物在中國境外的全球開發、生產和商業化的授權，創下中國創新藥出海首付款和總金額的“雙料紀錄”，標誌著中國生物技術領域冒起。



最近大半年，歐美大藥廠、生物科技公司和創投家爭相買入中國藥企在研藥創新藥的授權。輝瑞斥資12.5億美元及最高達48億美元的里程碑付款，買入的是三生製藥自主研發的PD－1／VEGF雙抗藥物，臨床驗證可以在抑制腫瘤血管生成時啟動免疫系統，實現“雙重抗腫瘤”效應，在治療非小細胞肺癌上具備“同類最優”的潛力。



BioNTech於去年底斥資9.5億美元收購合作多年的普米斯生物技術；默沙東也與禮新醫藥簽署許可協議，以5.88億美元的預付款和高達27億美元的里程碑價格，取得禮新開發的一款PD－1／VGF雙特異性抗體的全球開發、生產和商業化獨家許可。2024年全年，生物技術公司向中國公司引進創新藥資產的交易達到25筆。



投資銀行Stifel今年1月發布的報告也顯示，2024年和2023年，大型製藥公司獲得許可的藥物中，約有30%是來自中國生物科技公司，高於前兩年的12%，大型製藥公司也愈來愈多地用中國資產填補其管道。其他數據亦顯示，中國的臨床試驗數量已超過美國，專利數量大幅增長。



生物技術料短期內超美



歐美積極買入中國創新藥資產，反映中國近年積極推動生物科技發展見效，中國藥廠開發的創新藥得到認同，實力已達至世界水準。美國哈佛大學貝爾弗科學與國際事務研究中心6月初發表的“關鍵和新興技術指數”報告更表示，在人工智能、生物技術、半導體、太空和量子的五個關鍵技術領域中，雖然美國仍然是領導者，但美中在生物技術方面的差距縮小，中國在生物技術方面最有機會於短期內超越美國，未來的發展可能會迅速改變全球力量平衡。



中國的生物醫藥能夠快速發展源於多重優勢，首先是人口超過14億，在中國做前期研發和臨床，勞動力成本較低，臨床試驗亦比較容易配對到患者；而隨著教育水準的提升，近年修讀相關課程的博士生和工程師人數增加，人才儲備充足，加上愈來愈多的歐美頂尖華人科學家回國創業，多重因素匯合使中國企業能夠以歐美前所未有的速度開發藥物。