健全管理體制　助低空經濟起飛

隨著政策的不斷完善和技術的持續進步，低空經濟有望成為中國經濟增長的新引擎。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月18日電／據大公網報導，2023年中央經濟工作會議將低空經濟確立為戰略性新興產業，2024年全國兩會期間“低空經濟”首次寫入政府工作報告，進一步明確了其戰略地位。2024年起，《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》正式施行，標誌著中國無人機產業進入規範化發展的新階段。該條例對無人機的生產、銷售、使用等環節進行全面規範，為無人機產業的健康發展提供法律保障。



各地政府積極響應國家政策，出台了一系列具有地方特色的低空經濟政策。深圳市組建低空經濟發展工作領導小組，出台《低空經濟產業創新實施方案》，同步啟動低空領域的立法工作，在政策支持、資金投入、技術創新等方面全面發力，推動低空經濟產業快速發展。上海市拓展eVTOL研發優勢搶占低空經濟高地，2022年9月發布《上海打造未來產業創新高地發展壯大未來產業集群行動方案》，提出到2030年打造未來空間產業集群。



政策的出台為低空經濟商業模式的創新和發展提供支持。在航空服務與運營收入模式方面，政策的放開使得無人機快遞、空中出租車等業務得以合法化開展，市場規模不斷擴大。



優化監管 統一協調



一、監管與商業模式協同挑戰



基礎設施建設與商業模式拓展：儘管中國通用機場數量近年有所增加，但與美國等發達國家相比，仍存在較大差距。截至2023年底，不考慮私人機場的情況下，全國在册管理的通用機場僅450多個，僅為美國公共通航機場數量的15%左右。同時，通航使用低空空域不足30%，且分布不均、未能成網連片，特別是重點區域覆蓋率不足。這導致無人機快遞、空中出租車等業務的運營範圍受限，難以實現規模化發展。



在軟件基礎設施方面，城市空管信息系統、空域管理輔助系統、飛行服務站系統等分散在不同領域，整合難度較大。現有的感知探測基礎設施和低空通信效果差、速度慢、規模小、管理低效，影響了低空經濟的高效運行。以無人機物流配送為例，由於通信不暢，可能導致無人機飛行過程中出現信號中斷，影響配送任務的完成。