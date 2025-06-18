RWA標準化　建數字資產樞紐

中評社北京6月18日電／據大公網報導，當前，實世界資產（RWA）在全球資本市場與金融科技交匯的新拐點上，正展現出前所未有的戰略價值。資產數字化並非虛構概念，而是一場關乎未來資本組織形式重構的現實革命。其不僅重塑金融產品的設計邏輯，更在制度、信用與數據層面重新建構金融資源的配置方式。隨著全球對Token化資產接受度提升、合規框架逐步完善，以及AI與物聯網等新技術對數據標準的支持，RWA的實踐窗口正快速擴大。而香港，恰處於這一趨勢的幾何中心。



香港作為國際金融中心，擁有自由開放的市場制度、高度發達的資本流通體系以及成熟的法律與仲裁環境，長期以來承擔著內地與世界資本對接的重要樞紐角色。這些結構性優勢，正好成為推進RWA標準化、制度化與國際化的天然支點。在目前虛擬資產市場走向規範發展的背景下，香港監管部門相繼推出虛擬資產發牌制度，並強調科技中立與風險可控原則，為數字資產的可持續發展提供了良好的制度土壤。若能以RWA為突破口，構建一套面向全球投資者、連接亞洲產業資源的可信任資產上鏈體系，香港有望率先建立“資產通、數據通、信用通”的數字資產樞紐地位。



從應用層面來看，RWA的發展並非空中樓閣，而是扎根於實體經濟的深厚土壤。中國內地在農業金融、供應鏈金融、綠色資產、碳資產等方面的數字化探索，為香港提供了豐富的應用場景與合作對象。例如，農業領域中，農機使用、播種施肥、倉儲物流、銷售管道等環節的數據化管理，不僅提升了農戶的經營效率，也逐步沉澱出可量化、可驗證的“資產能力”數據，成為農業金融放款機構評估信用的重要依據。這些“行為信用”與“產出能力”的數據若能跨境共用，透過RWA標準進行上鏈處理，便能實現資產的拆分流通、透明估值與多方協同風控。香港在此過程中可扮演交易平台與流動性提供者的角色，進一步鞏固其在國際資產數字化版圖中的中樞地位。



及早建立跨境認證平台



與此同時，RWA的真正挑戰並不僅止於技術，而在於制度設計與價值共識。如何建立一套可信的數據源與評價機制？如何確保上鏈資產的法律認定與風險邊界？如何處理跨境稅務與監管協議？這些問題正是資產數字化走向全球化必須面對的深水區。而香港多年來積累的金融信任體系、合規處理經驗與專業仲裁機構，恰可為此提供關鍵支撐。再加上與內地的特殊制度聯繫，香港能夠在維持“一國”制度支持的同時，靈活對接“兩制”下的市場彈性，推進粵港澳大灣區數據流通與資產融通。