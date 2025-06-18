尷尬的G7峰會　分裂的西方陣營

6月15日，在美國華盛頓白宮，美國總統特朗普準備登機。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月18日電／據大公網報導，今年在加拿大舉行的七國集團（G7）峰會，被外界稱為“最尷尬”的峰會。在會場外，舉行會議的卡爾加裡市，有加拿大民眾抗議美國總統特朗普威脅吞並加拿大；在會場內，與會各方更是爭吵不斷，未能就貿易談判取得突破。叠加以伊衝突升級，特朗普不但提前結束行程，更拒絕簽署G7擬就呼籲以伊衝突降級的聯合聲明。這意味著，G7峰會陷入深度困境，令它淪為“中看不中用”的西方俱樂部。



虛有其表的西方俱樂部



今次是特朗普重返白宮後首次亮相G7舞台，當俄烏衝突與中東戰火交織成新的地緣政治風暴眼，當中國強調“挑動衝突對抗和陣營對立，這種做法逆時代潮流，不得人心，注定不會得逞。”向G7峰會發出警告，這場峰會已經變成全球笑話。



G7誕生於冷戰時期的西方經濟協調需求，其核心邏輯是通過“封閉式俱樂部”維護發達國家主導的全球秩序。然而，2025年的峰會卻徹底撕開了這一邏輯的虛偽面紗。特朗普成為壓垮G7“共識幻覺”的最後一根稻草。特朗普的單邊主義和“美國優先”，已經摧毀了G7的多邊主義框架，這樣的G7峰會自然失去了靈魂，徒留一副形式主義的軀殼。因此，這個西方俱樂部可以說是虛有其表。



儘管如此，特朗普總統還是不忘給本屆峰會“補刀”。一方面，特朗普繼續強調發出吞並加拿大為“第51州”的言論，對東道主加拿大進行羞辱；另一方面在峰會前夕將鋼鋁關稅上調至50%。特朗普不加掩飾的單邊主義行為，讓G7其他成員陷入尷尬境地。它們既要避免與美國直接衝突，又無法容忍其對全球貿易體系的破壞。



G7領導人在全體會議中，未能就貿易談判取得突破，不論是加美、日美還是歐美，均因為雙方理念不同等因素，而未能在貿易談判取得進展。



G7成員的矛盾已從經濟領域蔓延至安全議題。在俄烏衝突上，歐洲國家急切呼籲通過外交手段結束戰爭，而美國則將衝突視為削弱俄羅斯的長期戰略工具；在中東局勢上，以色列對伊朗的空襲引發日本罕見強硬表態，而特朗普卻高調稱讚以色列“做得好”，同時鼓吹以伊應“達成協議”。這使得G7在應對全球性危機時顯得力不從心，甚至成為加劇衝突的推手。德國總理默茨無奈慨嘆：“我們無法就如何阻止中東戰爭升級達成一致，這本身就是對G7存在意義的質疑。”