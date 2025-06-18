新世界尖沙咀重建　擬增酒店

新世界申請在其尖沙咀重建項目加入酒店元素，共涉99間客房。（大公報） 中評社香港6月18日電／隨著多項大型盛事在港舉行，近期各地訪港旅客已經大幅回升，旅遊業﻿復甦情況較商廈及零售市場更理想，本港酒店亦擺脫疫情時困境。因此，發展商建酒店的興趣轉濃，其中新世界（00017）有意在其尖沙咀重建項目加入酒店元素，向城規會申請將逾半商業零售改為興建8層酒店，提供99間客房。



大公報報導，該重建項目位於漢口道43至49A號，地盤面積約1.16萬方呎，土地用途規劃作商業，新世界原意作純商業重建，兩年多前透過強拍程序成功統一業權。但當時寫字樓市道疲弱，新世界遂向城規會申請改為商業及住宅發展用途，並於去年初獲批。



增設99客房 料2029年落成



然而，本港寫字樓及商業零售的﻿復甦步伐較緩慢，而訪港旅客則節節攀升，考慮到項目位於傳統旅遊旺區，新世界再改變發展意向，日前向城規會申請將原純作寫字樓用途的樓層，全數轉為酒店用途。



新世界最新方案是建議興建一幢27層高綜合發展大廈，地下至7樓（無4樓）主要為零售餐飲樓面，部分可作寫字樓用途，可建樓面約4.44萬方呎；8至17樓（無13及14樓）則是擁99間客房的酒店，可建樓面約5.47萬方呎。



18樓以上為住宅用途，較去年獲批方案減1層，現18至29樓（無24樓）擬提供95個單位，可建樓面仍為3.96萬方呎，平均單位面積較之前增約15.8%至約418方呎，單位數目因而減15個，可居住人口也由253人降至219人。單位主要以實用面積431方呎以下的小型單位為主，占90個，3個中小型單位面積約431至753方呎，逾千方呎大型單位則只2個。整個重建項目預計最快2029年落成。



北角酒店標售 叫價2.32億



此外，持有北角春秧街112號M1酒店的投資財團，委托代理以招標方式出售，意向價約2.32億元，較約6年前的放售意向價低逾五成，亦低於8年多前約3億元的購入價，截止招募意向書日期為下月15日。該酒店現樓高28層，建築面積約30224方呎，地下為酒店大堂及前台。1樓起為客房層，合共提供92間客房。酒店現時仍在營運中，根據業主提供資料，出租率現時約為99%，料可為投資者提供穩定租金收入。



世邦魏理仕（CBRE）獲業主委托為獨家代理，該行資深董事莫旺寧表示，本港正積極拓展專上教育，各大專院校吸納不少外地生來港就讀；加上特區政府各項專才輸入計劃，吸引大量專才家庭來港定居。因此，教育及人才住宿相關物業市場及投資成為市場關注焦點；大專院校機構及住宿營運投資者也轉向收購全幢酒店，以便可即買即用，投入裝修改建資金較少及易於管理。