﻿THE全球大學影響力排名　港四校入百強

中評社香港6月18日電／大公報報導，泰晤士高等教育（THE）公布《大學影響力排名2025》，香港科技大學排名全球第19位，連續第二年榮登香港及內地院校榜首；香港理工大學、香港浸會大學、香港中文大學分別打入百強。而香港嶺南大學於聯合國可持續發展目標的“優質教育”則躍升至全球第一。



是次排名由泰晤士高等教育機構主辦，評估全球各大學在實現聯合國17個可持續發展目標（SDGs）的表現。今年共有來自全球130個國家／地區的2526所大學參加。



科大於SDG 9（產業、創新與基礎設施）、SDG 11（可持續城市及社區）及SDG 15（陸地生物）這三大範疇的表現尤為突出，充分反映其在建設創新強韌基建及工業、推動城市可持續發展及保育陸域生態系統的領導地位。



嶺大“優質教育”躍至第一



嶺大於SDG 4（優質教育）的排名從全球1975所參與院校中脫穎而出，躍升至全球第一，是首次有香港地區的高等院校於該項排名高踞全球榜首，反映大學在實踐優質教育和推動聯合國可持續發展目標作出的重要貢獻備受國際肯定。



浸大則連續兩年在SDG 4（優質教育）一項位居全球第二。與此同時，在全部17項SDG中，浸大共有九項SDG分別躋身全球百強，較去年的五項大增，反映浸大近年憑借其跨學科教學和研究為社會培育優秀人才、推動創新研究和成果轉化，並積極推行高效的校園管理和企業管治措施。