科大七項目獲資助　高校稱冠

中評社香港6月18日電／大公報報導，香港科技大學（科大）在創新科技署推出的“產學研1＋計劃”第二輪撥款中表現卓越，成為本地大學中獲批項目最多的院校，共有七個研究項目獲批資助。是次科大獲批的項目涵蓋健康與醫療科學、人工智能（AI）及機械人、先進製造和電機及電子工程等多個領域。而香港中文大學（中大）在第二輪“產學研1＋計劃”中，有六個項目獲得資助，在計劃的兩輪資助中，中大獲得的資助項目數量位居香港院校之首。



科大副校長（研究及發展）鄭光廷表示，十分榮幸在新一輪資助中，科大成為獲撥款項目最多的大學，這是對科大卓越的研究及知識轉移能力方面的肯定。特區政府大力支持創新科技發展，激發學界更積極把科研成果轉化為對社會具影響力的技術，連同“產學研1＋計劃”在內，這些新的資源不僅可幫助學者從實驗室走向市場，也鼓勵更多科大成員進行跨領域協作，推動創新研究，開創造福社會的解決方案。



中大副校長（研究）岑美霞教授表示，衷心感謝創新科技署對中大科研項目的鼎力支持，並為研究團隊在第二輪“產學研1＋計劃”中取得資助感到十分鼓舞。這些項目充分體現中大致力將卓越科研轉化為實際應用，不僅造福本地及全球社群，更助力香港發展成為國際創新科技中心。