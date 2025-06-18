駐港部隊軍營開放日　1.5萬參觀票線上派

上圖：駐港部隊將於6月21日、22日舉行軍營開放活動，屆時會有軍事裝備展示。圖為往年開放日小朋友在軍人指導下接觸槍械。下圖：駐港部隊開放日活動包括軍事課目及軍樂隊列等。圖為過往開放日駐港士兵武術演練。（大公報） 中評社香港6月18日電／大公報報導，為慶祝香港回歸祖國28周年，中國人民解放軍駐香港部隊“七一”軍營開放活動本周末（21日、22日）舉行，1.5萬張參觀票今日將通過線上發放。



駐香港部隊昨日發布2025年度“七一”軍營開放活動公告，為熱烈慶祝香港回歸祖國暨中國人民解放軍進駐香港28周年，進一步增進與香港社會各界的溝通交流，駐香港部隊將於6月21日、22日舉行軍營開放活動，歡迎廣大市民參觀。



包括訓練體驗及品嘗軍營食品



本次軍營開放活動涵蓋三個地點，包括：昂船洲軍營、石崗軍營及新圍軍營，將通過WeChat（微信）駐香港部隊官方公眾號“香江礪劍”，線上發放參觀票1.5萬張，定於今日（18日）起每日上午10時、下午3時、晚上8時開始預約，額滿即止。活動內容包括：升國旗儀式、軍樂隊列、軍事課目和裝備展示、訓練體驗、參觀駐軍展覽中心、文藝演出、軍營食品品嘗等。



駐香港部隊提醒參觀市民，為保障參觀者安全，請勿攜帶管制刀具、易燃易爆、腐蝕性等可能影響參觀秩序或危及軍事設施安全的物品；入營後，請自覺遵守參觀秩序，服從工作人員指引。未經允許，請勿進入非開放區域；請照看好隨行的長者和兒童，避免出現安全問題，如需幫助，請聯繫身邊工作人員。