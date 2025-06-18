富權：藍白兩黨掀桌“鴻門宴”是明智之舉

中評社香港6月18日電／澳門新華澳報18日發表富權文章：藍白兩黨掀桌“鴻門宴”是明智之舉。以下為文章內容。



賴清德邀召中國國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席黃國昌參加“國安簡報”，因“總統府”堅持以“保密”原則全程閉門舉行，而在野黨則質疑這是“引君入甕”的“鴻門宴”，而相繼公開表態不會出席原定於今日舉行的“國安簡報”會議。至此，賴清德精心籌劃的強要藍白兩黨為其“抗中保台”，尤其是將要把“十七條措施”化為“國安十法”而進行“背書”的圖謀，破局“流產”。



實際上，賴清德於今年三月十三日主持“『國安』高層會議”後，在記者會上聲稱，台灣當前所面對的五大“國安”及統戰“威脅”，包括中國（大陸）對“國家主權”之“威脅”、對“國軍”的滲透及間諜活動之“威脅”、混淆國人對“國家”認同之“威脅”、藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透之“威脅”，以及藉“融合發展”吸引台商、台青之“威脅”，提出十七項因應策略。



這“十七項措施”，有些是屬於民進黨當局以其執政行政權，就可以自行推行的。但更多的是涉及法律甚至“憲制”層面，是必須透過“立法院”制定法律，才可實施的。如全面檢討修正《軍事審判法》，恢復軍事審判制度，訂定《軍法官人事條例》及《軍事法院、軍事檢察署組織法》等；在《陸海空軍刑法》增訂“對敵人效忠表示”之處罰，並修正對於領取退除給與人員之相關規範；修訂《兩岸人民關係條例》和《港澳關係條例》，就台灣居民申請中國大陸涉及身分認定的各種證件，包括“護照”、身分證、定居證、居住證等，進行限束規範，並對香港及澳門人士申請來台定居、居留等相關制度，將增列長期居留規定，對行政官員及民意代表前往大陸，及宗教團體等公益組織進行兩岸交流，以及對具有統戰背景的大陸人士赴台等，籍著修法而嚴格管制，並禁止大陸人士赴台進行具統戰性質的活動等，都是需要“立法院”配合，透過立法或修法，才能實施的。



實際上，賴清德就在這個講話中指出，為落實以上各項措施，請各主管機關應全面檢視現行相關行政命令、措施、解釋令等，完備相關執法規定；若仍有不足，應強化“國安”法制進一步提出《國家安全法》、《反滲透法》、《兩岸關係條例》、《港澳關係條例》、《資通安全管理法》等之修正案，並加強社會溝通，盡速落實。



因此，近日政壇上就傳出，“行政院”正在為落實賴清德的上述決策意圖，統籌指揮各相關部會，擬制《國家安全法》、《反滲透法》、《兩岸關係條例》、《港澳關係條例》、《資通安全管理法》、《陸海空軍刑法》、《軍法官人事條例》的修正案，及擬制《軍事審判法》、《軍事法院組織法》、《軍事檢察署組織法》等法案，統稱為“國安十法”，並將陸續向“立法院”提交。

