馬英九訪林覺民故居、台灣會館　二度哽咽

林覺民銅像。（中評社 方敬為攝） 中評社福州6月18日電（記者 方敬為）馬英九率“大九學堂”青年學員赴大陸參訪，今天參觀福州“三坊七巷”，在走訪林覺民故居時，馬深吸口氣向林覺民銅像鞠躬致敬，並哽咽緬懷林的事蹟；隨後到台灣會館瞭解清代的兩岸互動，並有感而發，再度哽咽念誦北大台灣學生給孫文的輓聯，強調孫文領導革命對中國的重要性。



馬英九一行17日結束寧德的行程，18日上午到福州參訪三坊七巷，依續參觀林覺民故居、牌坊、福州台灣會館、林則徐紀念館等地。由國台辦主任宋濤陪同。



馬英九進入林覺民故居，在見到林覺民銅像時，馬深吸一口氣，表情肅穆，聽完解說後，率眾人向銅像深深一鞠躬致敬。馬英九並語帶哽咽緬懷林覺民當年衝鋒革命的事蹟，尤其是最著名的《與妻訣別書》，格外令人敬佩。



馬英九隨後到福州台灣會館，瞭解清代台灣人到大陸考試的科舉制度，以及當時兩岸互動的情況，忽然有感而發，再次提及滿清末年的革命歷史，當場念誦了孫文逝世時北京大學台灣學生寫的輓聯，“三百萬台灣剛醒同胞，微先生何人領導？四十年祖國未竟事業，捨我輩其誰分擔！”強調孫文領導革命對中國的重要性。



馬英九基金會執行長蕭旭岑補充，馬英九是想起林覺民先生響應孫中山先生領導革命，整個血淚的過程，這對台灣人民來講，孫中山都是非常偉大值得紀念的，因此有感而發。