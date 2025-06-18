馬英九與陸生喜相逢　對習評價林則徐感興趣

馬英九同宋濤參訪三坊七巷。（中評社 方敬為攝） 中評社福州6月18日電（記者 方敬為）馬英九率“大九學堂”青年學員赴大陸參訪，今天參觀福州“三坊七巷”景區，去年受馬英九基金會邀請訪台的陸生團成員前去迎接，讓馬備感驚喜，親切的與學生握手問候，民眾看到馬英九也熱情揮手歡迎，氣氛熱絡。馬英九在走訪景區內林則徐紀念館時，除了向林則徐銅像鞠躬致意，也特別摘下墨鏡閱讀習近平總書記對林的評價。



馬英九一行17日結束寧德的行程，18日上午到福州參訪三坊七巷，依續參觀林覺民故居、牌坊、福州台灣會館、林則徐紀念館等地。由國台辦主任宋濤陪同。



馬英九抵達景區後，乘坐電瓶車，沿途向民眾打招呼，遊客見到馬也紛紛揮手，表達歡迎，去年11月應馬英九基金會邀請赴台灣參訪的陸生團成員也聞風趕至，在福州與馬英九相見歡，得知其中一位女同學是客家人，馬並以客語向對方問候，親和力十足。



馬英九在三坊七巷的公開行程，最後一站是參觀林則徐紀念館，感念林則徐當年查禁鴉片的貢獻，特別向林則徐銅像鞠躬致意。



林則徐紀念館為“林文忠公祠”改建，清光緒年間1905年，由林氏後裔及門人集資興建祠堂，1961年開始籌建，1982年落成，1983年對外開放，並於2008年擴建，為國家二級博物館，裡頭陳列許多林則徐有關的史料、文獻，並懸掛歷任領導人對林的評價。



馬英九特別對習近平的評價感興趣，習期勉各界“繼承、發揚林則徐堅貞不渝的愛國精神和氣貫長虹的民族正氣，學習他清廉剛正的高尚風范，學習他‘開眼看世界’的開拓精神。”馬英九駐足並摘下墨鏡仔細閱讀，展現濃厚興趣。