馬英九首訪福建　蕭旭岑：一償宿願

蕭旭岑受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社福州6月18日電（記者 方敬為）馬英九率“大九學堂”青年學員赴大陸參訪14天，一路從福建到甘肅，今天結束福建行程。馬英九基金會執行長蕭旭岑上午受訪，轉述馬英九對福建行的感受，他表示，馬出身台北市，台北有福州街、廈門街，馬英九對福建地名從小就非常熟悉，這次親自到訪，也算是一償宿願。



馬英九基金會應大陸方面邀請，由馬帶隊，於6月14日至27日，率“大九學堂”學員訪問大陸，包括出席在廈門舉辦的“第17屆海峽論壇”和在甘肅舉辦的“公祭中華人文始祖伏羲大典”、“兩岸共同弘揚中華文化”活動。在福建地區依序走訪廈門、寧德、福州等地，18日結束，19日啟程赴甘肅展開後續行程。



針對此趟福建行的感想，蕭旭岑18日受訪表示，這是馬英九第一次到福建參訪，非常感動，因為台灣與福建親近，他的祖先也是從漳州到台灣，閩台之間是同根同源、血濃於水，所以我們到了廈門、寧德、福州，無論是飲食、風土以及人情，都與台灣非常接近，令人格外感到親切，就像是回家一樣。



蕭旭岑提到，訪團到了寧德參訪“寧德時代”，也到了當年習近平總書記扶貧計劃的起點“下黨村”，見證中國大陸在科技及城鄉發展的成果，他也覺得很感動，因為老百姓的溫飽能夠被照顧，無論兩岸誰來當家都是非常重要的課題。



蕭旭岑指出，18日到福州參觀三坊七巷，看到許多在台灣教科書上的歷史名人故居，無論是嚴復、沈葆楨等，讓人感覺非常親近。特別是沈葆楨先生的玄孫，正好是馬英九的高中同學沈吕巡先生，能夠到這邊看看當年建設台灣，為台灣民眾服務的先賢先烈，對於來自台灣的我們而言，感觸格外深刻。



談到這次隨團的台灣青年很多也是第一次到福建來，蕭旭岑說，台灣的同學們雖然首度到訪，但令他們驚豔的是，覺得福建就像在台灣，沒什麼差別。學員們難得可以參訪如寧德時代這樣全球頂尖的企業，看到大陸的整個發展，他們也覺得兩岸之間應該要走向合作，不能朝向衝突。



有關福建企業對台灣青年的就業福利，蕭旭岑認為，非常好，感謝福建鄉親的厚愛，包含廈門航空、寧德時代等，都對台灣的同學發出了工作邀約，不只是對這次來的大九學堂學員，更是面向所有廣大的台灣青年，其實兩岸之間本來就應該走向更深刻的交流與合作，如果台青能夠到福建來學習、實習甚至就業，對年輕人及兩岸關係都是很好的發展。