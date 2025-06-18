證監會：推出深化科創板改革的“1+6”政策

中評社香港6月18日電／中國證監會主席吳清18日在2025陸家嘴論壇上表示，繼續充分發揮科創板示範效應，加力推出進一步深化改革的“1+6”政策措施。



新華社報導，吳清介紹，“1”即在科創板設置科創成長層，並且重啟未盈利企業適用科創板第五套標準上市，更加精準服務技術有較大突破、商業前景廣闊、持續研發投入大的優質科技企業，同時在強化信息披露和風險揭示、加強投資者適當性管理等方面做出專門安排。



“6”即在科創板創新推出6項改革措施，包括對於適用科創板第五套標準的企業，試點引入資深專業機構投資者制度；面向優質科技企業試點IPO預先審閱機制；擴大第五套標準適用範圍，支持人工智能、商業航天、低空經濟等更多前沿科技領域企業適用；支持在審未盈利科技企業面向老股東開展增資擴股等活動；完善科創板公司再融資制度和戰略投資者認定標準；增加科創板投資產品和風險管理工具等。



吳清同時透露，也將在創業板正式啟用第三套標準，支持優質未盈利創新企業上市。



在介紹進一步強化股債聯動服務科技創新的優勢時，吳清表示，大力發展科創債，優化發行、交易制度安排，推動完善貼息、擔保等配套機制，加快推出科創債ETF，積極發展可交換債、可轉債等股債結合產品。