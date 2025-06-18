港股下跌269點　主板成交逾1819億元

中評社香港6月18日電／港股恒生指數今天收市報23710點，跌269點，跌幅1.12%。主板成交金額逾1819億元。



香港電台報導，科技指數低收近1.5%，報5214點。阿里巴巴及美團跌逾2-3%。



醫藥、汽車股下跌。被非執董兼美團主席王興減持的理想汽車跌逾4%，是表現最差恒指及科指成份股。內房及本地地產股向下，新地、龍湖集團、華潤置地跌逾2%至逾3%。