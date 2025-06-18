新疆前5個月對中亞五國進出口總值超千億元

中評社香港6月18日電／在新疆霍爾果斯口岸，一輛輛滿載新鮮果蔬的貨車整齊排列，即將通過農副產品“綠色通道”出境，運往哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦等中亞國家。



新華社報導，記者從烏魯木齊海關瞭解到，得益於政策驅動與區域合作深化，作為“一帶一路”核心區的新疆，今年前5個月對中亞五國進出口總值超千億元，佔中國對中亞五國進出口總值的39.4%，新疆與中亞地區經貿往來持續深化，雙邊貿易規模穩步擴大。



霍爾果斯伊凡進出口貿易有限公司的農產品進口生意，近年來越做越大。總經理柳興文說，得益於共建“一帶一路”倡議的深入推進，目前企業每年面向哈薩克斯坦進口紅花籽油達1000噸左右，從吉爾吉斯斯坦進口蜂蜜達100噸左右。



如今，新疆的農產品出口中亞國家的方式更加多元化，出口規模、品種也逐步擴大。今年前5個月，新疆對中亞五國出口農產品44.7億元，同比增長100.1%，其中，幹鮮瓜果及堅果、糧食、蔬菜及食用菌、酒類及飲料增長顯著。



烏魯木齊海關動植物檢疫處處長張有輝介紹，為了鞏固傳統市場、拓展新興市場，促進農產品出口穩量提質，我們主動對接企業出口需求，指導出口企業建立健全出口產品質量安全管理控制、疫情疫病防控和產品追溯管理體系，積極推薦新疆農食產品企業對外註冊，不斷提升農副產品通關效率。



近年來，新疆各口岸持續加大開放力度，不斷深化與中亞地區經貿往來。毗鄰吉爾吉斯斯坦的伊爾克什坦口岸、吐爾尕特口岸交出了亮眼的外貿成績單，前5個月，海關監管進出口貨運量分別同比增長66%、53.4%。卡拉蘇口岸是中國與塔吉克斯坦唯一的陸路口岸。前5個月，卡拉蘇海關監管進出口貨運量19.46萬噸，同比增長41.2%。



烏魯木齊海關法規和綜合業務處處長程濤說，下一步，我們將進一步提升口岸通關效能，充分發揮新疆自由貿易試驗區、綜合保稅區、邊民互市等平台和政策優勢，助力新疆與中亞國家貿易穩步增長。