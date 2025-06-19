中評現場：馬英九在福州緬懷先賢　動情落淚

在林則徐紀念館，馬英九一行向林則徐銅像三鞠躬以示敬意（中評社 海涵攝） 中評社福州6月19日電（記者 海涵）中國國民黨前主席馬英九18日上午率台灣青年前往福州三坊七巷，依次參觀了林覺民故居、福州台灣會館、林則徐紀念館等地。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤一同前往。



淚灑林覺民故居 馬英九為革命志士動容



林覺民是中國民主的先驅、革命烈士，他於1911年隨黃興、方聲洞等革命黨人參加廣州起義，轉戰途中受傷力盡被俘。後從容就義，史稱“黃花崗七十二烈士”之一。



進入林覺民故居，映入眼簾的是一尊林覺民塑像。馬英九走上前，雙手垂放、筆直站立、神情肅穆，並向塑像三鞠躬。



馬英九表示，他對林覺民有特別的感情。“高二時期讀到林覺民的《與妻書》，第一句就是‘意映卿卿如晤’，後面也提及林覺民感到當時生靈塗炭，滿街狼犬。”說到這裡，馬英九難掩心中悲痛，語調顫抖。“每次看到這裡我就會落淚。”馬英九嘆道，“他才24歲呀，很年輕。當年的革命志士真的非常令人感動。”在進入下一個展廳時，馬英九依舊沉浸在悲痛之中，他再度同身旁的宋濤說，“每次讀到《與妻書》，我都會流眼淚，他（林覺民）真的很了不起。”



去年4月，馬英九率台灣青年訪問大陸，在廣州祭拜黃花崗七十二烈士時，他也曾為林覺民的《與妻書》淚灑當場，並表示期盼兩岸中國人都能永遠記得先聖先賢的犧牲奉獻。



台灣會館再哽咽 馬英九冀青年記住一份挽聯